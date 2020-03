Dita et Bryan se sont montrés très proches lors d’un story faite hier. Se sont-ils de renouveau ensemble même après leur rupture mouvementée ? On vous donne la réponse dans cette article !

Un jour ils s’aiment un jour c’est la guerre entre Dita et Bryan c’est très flou. Après avoir terminer Les princes et princesses de l’amour 7 plus amoureux que jamais, Dita et Bryan se seraient séparés suite a une erreur de la jeune femme. En effet, la jeune belge l’aurait trompé. C’est en tout cas ce que laissait croire Sebydaddy le grand frère de Bryan.

Attristé de voir Bryan aussi déprimé, Seby daddy aurait clashé la jeune candidate et l’avait même accusé d’être une escorte. Suite à cela, une sorte de conflits entre Seby Daddy et Dita a eu lieu car la jeune femme à rétorquer.

Les deux tourtereaux ont-ils remis le couvert ?

Par la suite Dita et son ex meilleure amie Léa Mary ainsi que les deux frères Seb et Bryan se sont retrouvés sur le tournage des 10 couples parfaits. Plusieurs rumeurs avaient annoncé la réconciliation du petit groupe et que le couple Dita et Bryan s’étaient remis ensemble lors du tournage. Bryan s’était d’ailleurs confié à ce sujet. Il avait révélé que beaucoup de choses s’étaient passées entre eux, mais qu’ils étaient en cours d’une possible réconciliation.

Aujourd’hui les deux candidats semblent avoir retrouvé leur complicité et sont revenus tous les deux ensemble comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus. Mais sont-ils en couple ? Ou bien laissent-ils le suspens pour l e buzz ? Il semblerait que le couple est bien ensemble, et cette fois-ci, Seby Daddy accepte bel et bien sa belle soeur car en ce moment le quatuor Lea Marry,Bryan,Dita et Seby sont tout les 4 sur Paris dans le même logement. On espère que le couple tiendra.

Dita et Bryan se sont montrés très proches lors d’un story faite hier. Se sont-ils de renouveau ensemble même après leur rupture mouvementée ? On vous donne la réponse dans cette article !

Un jour ils s’aiment un jour c’est la guerre entre Dita et Bryan c’est très flou. Après avoir terminer Les princes et princesses de l’amour 7 plus amoureux que jamais, Dita et Bryan se seraient séparés suite a une erreur de la jeune femme. En effet, la jeune belge l’aurait trompé. C’est en tout cas ce que laissait croire Sebydaddy le grand frère de Bryan.

Attristé de voir Bryan aussi déprimé, Seby daddy aurait clashé la jeune candidate et l’avait même accusé d’être une escorte. Suite à cela, une sorte de conflits entre Seby Daddy et Dita a eu lieu car la jeune femme à rétorquer.

Les deux tourtereaux ont-ils remis le couvert ?

Par la suite Dita et son ex meilleure amie Léa Mary ainsi que les deux frères Seb et Bryan se sont retrouvés sur le tournage des 10 couples parfaits. Plusieurs rumeurs avaient annoncé la réconciliation du petit groupe et que le couple Dita et Bryan s’étaient remis ensemble lors du tournage. Bryan s’était d’ailleurs confié à ce sujet. Il avait révélé que beaucoup de choses s’étaient passées entre eux, mais qu’ils étaient en cours d’une possible réconciliation.

Aujourd’hui les deux candidats semblent avoir retrouvé leur complicité et sont revenus tous les deux ensemble comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus. Mais sont-ils en couple ? Ou bien laissent-ils le suspens pour l e buzz ? Il semblerait que le couple est bien ensemble, et cette fois-ci, Seby Daddy accepte bel et bien sa belle soeur car en ce moment le quatuor Lea Marry,Bryan,Dita et Seby sont tout les 4 sur Paris dans le même logement. On espère que le couple tiendra.