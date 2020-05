Cela fait maintenant plusieurs semaines que le tournage des 10 Couples Parfaits saison 4 a été clôturé. D’ailleurs, les choses ont bien changé depuis. Si Léa Mary et Sebydaddy sont toujours en couple et fiancés, Aqababe a révélé de nouvelles informations et cette saison promet d’être incroyable. Ambiance !

Il y a quelques jours, Kellyn se confiait sur sa rupture avec Anthony Alcaraz alors qu’ils s’étaient rabibochés dans les 10 Couples Parfaits 4. « J’ai besoin quand je m’investis dans une relation d’être carrée et de faire les choses bien. J’avais l’impression que notre vision du couple était différente. (…) On ne pouvait plus vivre comme ça parce qu’on n’était pas heureux. Pourtant on s’aimait et je pense qu’on s’aime toujours mais pas de la bonne manière (…). Après, faut savoir qu’il y a des fois où on n’était pas ensemble, il y avait beaucoup de doutes, c’est quelqu’un qui était très jaloux (…). Moi, au début, je ne l’étais pas, sauf qu’après il s’est passé des choses et je le suis devenue. (…) Donc je pense qu’à un moment donné, dans un couple, quand il y a trop d’histoires, même s’il y a de l’amour, ça nous détruit plus qu’autre chose. (…) Je le respecterai toujours, je ne lui cracherai pas dessus parce qu’il a fait beaucoup de choses pour moi (…). C’est juste la fin d’une histoire et le début d’une autre et je n’ai pas de haine contre lui » a alors révélé la jolie blonde.

Eh bien sachez que nous ne sommes pas à l’abri de nombreux rebondissements comme la venue de Milla Jasmine pour soutenir sa grande soeur Safia. Mais pas que ! Aqababe a lâché la bombe suivante: « Vous allez apprendre au bout de la 5ème semaine que Seb Daddy et Dita ont eu un truc avant, qu’ils s’aiment bien blablabla. Ensuite vous allez apprendre également que Léa Mary et Bryan se sont déjà fréquentés ! »... ça promet !

