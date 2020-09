Cela fait maintenant plusieurs semaines que les téléspectateurs peuvent suivre les aventures des Candidats des 10 Couples Parfaits 4. En attendant de découvrir s’ils ont découvert tous les matchs, l’un d’entre eux est de nouveau en couple. Il s’agit de Krys.

Après avoir spoilé l’aventure en mai dernier, Aqababe a fait de nouvelles confidences sur les 10 Couples Parfaits 4. En effet, il a balancé quelques matchs et nous pourrions bientôt voir à l’écran: Maissane avec Sebydaddy qui est de nouveau célibataire, Kellyn et Adrien Laurent, Anthony Alcaraz avec Carla ou encore Léa Mary et Allan Guedj. Mais aussi : Anissa / Marin, Kephren et Mélanie, Dita avec Anthony C et enfin Safia qui ne serait pas sincère selon Vincent avec Krys.

Ce dernier est actuellement en couple et ce n’est pas avec la grande sœur de Milla Jasmine comme il l’a confié sur Instagram. En effet, Krys a présenté sa femme avec un selfie du couple accompagné du message suivant: « Parceque tout les jours ne sont pas facile mais que l’amour est présent, que la flamme qui est née en moi restera pour toujours💙. Aimer avec un coeur pur c’est comprendre et evoluer en permanence pour la personne que tu as choisis 🥥🌴. Aujourd’hui je t’ai choisi toi @kalaaura et je suis fière d’être ton homme au quotidien peut importe les montagnes qu’on devra traverser a 2 on arrivera a tout💙 Merci d’etre au quotidien avec moi 🥥🌴💙 ».

Cette histoire d’amour ne date pas d’hier puisqu’à en croire son Instagram cela ferait plusieurs semaines qu’ils sont ensemble. Reste à savoir si Krys s’est donné une chance avec Safia Alba durant le tournage ou non. Des bruits de couloir disaient même qu’il aurait eu un petit crush et une connexion avec Anissa que les candidats n’auraient pas vraiment compris.

Qu’en pensez-vous ? Aimeriez-vous le revoir dans une autre émission ?

