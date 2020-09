Après plusieurs semaines de silence, Dita Istrefi est de retour sur les réseaux sociaux. Elle est même actuellement sur les écrans dans les 10 Couples Parfaits 4 où elle a retrouvé Bryan. Désormais séparée de lui, la belle blonde est montée au créneau face à certaines accusations.

Le silence de Dita Istrefi a beaucoup inquiété les internautes. De retour, elle s’était livrée sur toutes les rumeurs concernant son ancienne relation au micro d’Aqababe et avait lâché: « Je n’ai pas voulu m’éloigner des réseaux sociaux, c’est juste que j’ai cassé mon téléphone. Quand j’en ai racheté un nouveau, je ne me souvenais pas de mes mots de passe iCloud et de mes réseaux sociaux. Je ne pouvais plus me connecter, je n’avais plus rien. Je n’ai pu contacter personne pendant les premiers jours. Avec le recul, je me suis dit que je me sentais mieux sans réseaux sociaux et j’ai décidé de faire une pause (…) il ne m’a pas battue, je n’avais pas de bleus. C’est vrai que ce n’était pas la joie, on se disputait beaucoup. Aujourd’hui, c’est fini. On s’est trop pris la tête, on s’aimait passionnément (…) J’ai l’impression d’être toujours attirée par les hommes violents inconsciemment. Je l’aime encore et je ne veux pas lui manquer de respect. L’amour passionnel est parfois destructeur. Je ne mange plus. Je vais me reconstruire et aller de l’avant ».

Alors que des internautes ont demandé au blogueur si la candidate des 10 Couples Parfaits 4 était célibataire bien qu’elle draguait des hommes, la principale concernée n’a pas pu s’empêcher de réagir depuis sa propre story. De là, Dita Istrefi a repartagé la publication accompagné d’un message on ne peut plus clair où l’on a pu lire: « « Par contre les gars, ça va aller deux secondes. Je ne drague personne et je m’en bas les co*illes des mecs. Je ne veux pas de mecs pour l’instant et pendant longtemps. Je suis écoeurée des hommes ». Au moins, c’est dit !

