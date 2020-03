L’année dernière, Léa Mary venait en tant que prétendante dans « Les Princes de l’amour 7 » pour tenter de reconquérir Sebydaddy. Mais elle aura dû attendre le tournage des « 10 Couples Parfaits 4 » pour renouer avec. D’ailleurs, la jeune femme serait désormais fiancée à son chéri. Un détail nous le prouve…

Entre Léa Mary et Sebydaddy, c’est un peu les montagnes russes. Bien avant de se recroiser dans les Princes et les Princesses de l’amour 3, les deux candidats ont eu une relation compliquée. Bien déterminée à reconquérir son cher et tendre, la jeune femme a accepté de venir en tant que prétendante. Malheureusement, le frère de Bryan a préféré l’éliminer et garder Aurélia afin de repartir sur de nouvelles et bonnes bases bien plus saines. Mais il semblerait que l’amour soit plus fort que tout. En effet, ils sont actuellement de nouveau en couple.

Il y a quelques semaines de cela, ils se sont revus sur le tournage des 10 Couples Parfaits 4 en République Dominicaine. D’ailleurs, malgré les rumeurs d’infidélité, les deux tourtereaux seraient bel et bien en couple. Sebydaddy et Léa Mary ont même sauté un cap dans leur relation puisqu’ils se seraient fiancés et des preuves ont circulé sur la Toile. Alors qu’ils ne se cachent plus, ils laissent le doute planer quant à cette information. Pourtant, STAR24 a aperçu quelques preuves comme par exemple l’anneau au doigt de la belle brune sur sa dernière photo Instagram.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. En effet, Sebydaddy est fou amoureux de sa chérie. Il y a quelques jours, la meilleure amie de Dita Istrefi fêtait son anniversaire. Léa Mary a donc été gâtée par son amoureux qui lui a offert une magnifique bague de la marque luxueuse Cartier. Décidément, quand il aime, il ne compte pas !

Comme c’est mignon ! Croyez-vous en leur relation ?

