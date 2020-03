Il y a quelques mois, Léa Mary partait sur le tournage des Princes de l’amour 7 afin de reconquérir son ex. Seulement voilà, Sebydaddy a préféré garder sa rivale Aurélia pour tenter quelque chose de nouveau et de plus sain. Mais il semblerait que leur aventure dans les 10 Couples Parfaits 4 ait été bénéfique pour leur relation.

Léa Mary nous a rendu visite juste après la diffusion des Princes et des Princesses de l’amour 3. A cette occasion, elle a répondu aux accusations de Illan concernant un prétendu pacte entre elle et son ex. « Je n’ai pas vu cette story, Seb non plus. On ne regarde pas ses storys (…) Si on avait fait un pacte on serait repartis ensemble, il me semble que ce serait plus logique que de me renvoyer dans un van (…) Je n’ai pas fait un pacte avec mon ex pour qu’il galoche dix fois une blonde devant moi », a-t-elle déclaré.

En tournage pour les 10 Couples Parfaits 4, Léa Mary a confirmé qu’elle était de nouveau copine avec Dita Istrefi. Mais pas que ! Inséparables avec elle, Bryan et Sebydaddy, la jeune femme aurait passé un cap dans sa relation. C’est ce qu’elle a fait comprendre en postant les messages suivants dans sa story Instagram: « On pardonne aux gens que l’on aime, parce que l’amour est plus fort que la haine » ainsi que 27/01/20 avec un emoji coeur et un cadenas. De là, certains se sont imaginés qu’il s’agissait de la date de leurs fiançailles.

Mais en attendant de savoir où ils en sont, une chose est sûre: Sebydaddy et Léa Mary sont en couple. Celle qui a été au cœur d’une polémique a posté une photo qui veut tout dire sur Instagram. Sous son bisou avec son chéri, elle a écrit: « Grâce à toi j’ai grandis, et aujourd’hui je sais ce que je veux dans la vie. Je t’aime 🤎 @sebydaddy«

Comme c’est mignon !

