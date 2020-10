Il y a quelques mois de cela, Mélanie ORL s’envolait vers le tournage des 10 Couples Parfaits 4. Actuellement en cours de diffusion, les choses ont bien changé pour la jeune femme. En effet, elle n’est plus avec Adrien Laurent qui a été censuré par Instagram !

Mélanie Orl a récemment participé à la Villa des cœurs brisés 6 où elle se serait mise en couple avec Dylan Thiry qui est parti au Sénégal pour la bonne cause. Mais en attendant de découvrir tout cela, elle est à l’affiche des 10 Couples Parfaits 4 où elle vit une petite histoire avec Adrien Laurent.

L’occasion pour celle qui a été harcelée par Alix durant des mois de revenir sur ce moment de sa vie. « J’en étais sûre que vous alliez me poser la question par rapport à AD, c’était certain. En ce moment on est en couple lui et moi à la télé. Voilà dans 10 Couples Parfaits, mais actuellement, à ce jour en tout cas, nous ne sommes plus ensemble. C’est une relation que je ne regrette absolument pas, c’est un garçon qui m’a énormément respectée et que j’ai énormément respecté aussi » a-t-elle d’abord expliqué.

Mélanie a ensuite ajouté: « Maintenant je ne vais pas vous en dire plus sur notre relation actuelle, sur notre séparation etc. Je vais vous laisser regarder 10 Couples Parfaits vraiment jusqu’à la fin. Et après cette diffusion, quand l’émission est terminée, AD et moi on vous parlera. On vous en dira un petit peu plus sur notre relation actuelle…etc. Mais en tout cas voilà ce n’est pas une relation que je regrette et ça a vraiment été une relation sincère et dans un respect le plus total. Voilà ». Vous l’aurez compris, nous aurons le fin mot de l’histoire dans les prochains épisodes des 10 Couples Parfaits 4. Que pensez-vous de leur relation, vous validez ou pas leur couple ?

