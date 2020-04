Alors que de nombreux tournages ont été interrompus à cause de la pandémie provoquée par le Coronavirus, un programme est bel et bien prêt à être diffusé. Il s’agit de la quatrième saison des « 10 Couples Parfaits ». En effet, on va pouvoir y assister à de nombreux rebondissements comme par exemple les fiançailles entre Léa Mary et Sebydaddy. STAR24 vous dit tout.

Il y a quelques semaines, le casting des 10 Couples Parfaits 4 vivait un tournage intense dans un cadre paradisiaque dans le but de trouver son match et remporter la somme finale. En attendant de savoir si cela va être mission réussie, il y a un bon nombre de rebondissements qui nous attend. Comme par exemple, une bagarre entre Anthony Alcaraz qui a été exclu et Bryan ou encore Dita Istrefi et Carla. Le motif ? « Bryan et Carla s’étaient rapprochés avant que Bryan ne soit en couple avec Dita ! Un jour Dita est allée en soirée et a rencontré une amie de Carla qui lui a tout balancé sur Carla et Bryan, elle a donc mis fin à sa relation avec Bryan » a-t-on pu lire sur la Toile dans les dires du compte @BlogueurTVR.

D’ailleurs, il a aussi révélé que Milla Jasmine aurait débarqué en tant que guest dans les 10 Couples Parfaits 4 pour aider sa grande sœur Safia. « #SCOOPS : D’après @aqababe , Milla aurait intégrer l’aventure de 10 couples parfaits saison 4 en tant que Guest pour conseiller sa sœur Safia qui est candidate de 10 couples à trouver à le bon et grand amour!🎥🏖« , a-t-il confié sur Instagram.

Décidément, on ne s’y attendait pas. Pour rappel, Safia Alba a vécu sa première télé-réalité aux côtés de sa petite sœur Milla Jasmine dans les Princes et les Princesses de l’amour 3 où elle était venue tenter de séduire Nicolas Ferrero, le beau BFF de Benjamin Samat !

