Ce n’est pas tous les jours facile d’être médiatisé. Lorsque l’on s’expose et que l’on partage sa vie de couple aux yeux de tous, il faut généralement se justifier quand on décide de rompre. C’est ce qu’a dû faire Sebydaddy tout en laissant un beau message à Léa Mary.

Sebydaddy et Léa Mary nous en ont fait voir de toutes les couleurs en l’espace d’un an. Après avoir terminé les Princes de l’amour 7 séparés, les deux tourtereaux se sont finalement redonnés une chance grâce au tournage des 10 Couples Parfaits 4. Malgré une période difficile pour la jeune femme et le confinement, ils avaient réussi à tenir le coup et à reprendre leur relation même si des querelles ont souvent alimenté leur couple. Mais aujourd’hui, cela semble faire partie du passé.

C’est du moins ce qu’a fait comprendre Sebydaddy sur ses réseaux sociaux. Annonçant leur séparation, il a néanmoins laissé un beau message à son ex qui a été clashée par Booba. Dans celui-ci, nous avons pu lire : « Une page se tourne. Léa Mary et moi sommes séparés et je pense qu’il n’y aura aucun retour en arrière (…) Je te remercie Léa pour tous ces bons moments passés ensemble, tous ces beaux voyages et tout ces fous rires à tes côtés. Cette année a été pour moi l’une des plus belles car tu as su illuminer mes journées dans les pires comme les meilleurs moments ». Voilà qui a le mérite d’être clair. Il y a quelques heures, le jeune homme avait partagé une altercation entre lui et Léa Mary qui ne voulait pas le laisser rentrer dans son appartement. De là, la police avait dû intervenir.

Pour le moment, les raisons de leur séparation n’ont pas encore été dévoilées. Pensez-vous qu’un nouveau retour de flammes est envisageable entre Léa Mary et Sebydaddy ?

