Alors que la saison 3 de 13 Reasons Why venait tout juste d’être dévoilée sur Netflix, la plateforme annonçait qu’une saison supplémentaire allait voir le jour. Malheureusement pour les fans, cette quatrième édition sera la dernière de la série. D’ailleurs, le tournage vient de s’achever comme vient de le confirmer Christian Lee Navarro, l’interprète de Tony.

La saison 3 de 13 Reasons Why a beaucoup divisé les fans. Notamment à cause du sort réservé à Bryce et l’arrivée d’un nouveau narrateur. Toutefois, cela n’a pas empêché à la série de cartonner, bien au contraire ! D’ailleurs, avant même la diffusion des derniers épisodes, la quatrième saison a été annoncée. Seulement voilà, celle-ci sera la dernière ! Celle-ci tournera autour de la remise de diplômes des personnages.

Et si la date de diffusion n’a pas encore été dévoilée, sachez que le tournage vient de s’achever. C’est Christian Lee Navarro alias Tony qui a annoncé la nouvelle sur Instagram dans un message touchant. « aujourd’hui je dis au revoir à l’un de mes héros. Tony Padilla m’a tant appris, à propos du courage sous la pression, de la grâce face à la haine et la discrimination, de la générosité, et de ce que signifie être un ami en or. Jouer ce personnage a fait de moi un homme meilleur. Ça m’a permis de représenter des gens qui ne se sentaient pas écoutés, pas désirés et pas aimés. (…) Ces quatre dernières années, nous avons fait quelque chose de spécial », a-t-il commencé.



18 Déc. 2019

Puis, l’acteur a ajouté: « Pas seulement notre équipe de tournage, acharnée de travail et notre incroyable cast, mais chacun de vous. Nous avons travaillé assidûment et avec de l’amour plein le coeur pour vous offrir cette oeuvre d’art qui passera l’épreuve du temps et aura toujours sa place dans l’histoire de la télévision comme étant audacieuse, novatrice, controversée et révolutionnaire. Je vous aime… ». Des adieux émouvants !

