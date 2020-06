Il y a quelques jours, Netflix dévoilait sa quatrième et ultime saison tant attendue de « 13 Reasons Why », STAR24 vous avait même fait patienter avec les moments marquants des épisodes précédents. Si vous n’avez pas suivi la série jusqu’à la fin, veuillez quitter de cet article, il s’agit d’un SPOILER concernant le destin de Justin. Explications.

Vous êtes inconsolables depuis que vous avez fini la quatrième saison de 13 Reasons Why ? On vous rassure, nous aussi ! Et si le final est aussi triste c’est avant tout à cause de la mort tragique réservée à Justin qui est probablement l’un des personnages qui n’a pas eu le parcours le plus rose de l’histoire. D’ailleurs, il s’est éteint des suites du VIH.

Interrogé à ce sujet, Brandon Flynn qui a interprété Justin Foley a réagi au cours de son interview accordée à Entertainment Weekly. De là, il a défendu le choix du showrunner qui a beaucoup énervé les fans et a lâché : « Son histoire est tellement remplie de hauts et de bas que vous le soutenez. Donc, quand vous arrivez à la scène finale et que vous découvrez que c’est lui qui meurt, cela s’apparente à une vraie perte (…) J’applaudis les scénaristes dans la façon dont ils ont géré l’histoire parce que je pense que même en voyant certaines personnes crier au scandale, c’est lié au processus de deuil (…) J’ai eu des circonstances dans ma vie où j’ai perdu quelqu’un et cela m’a inspiré de la colère au début. Je pense qu’une fois que nous dépassons cette première étape de colère et de chagrin, nous arrivons à comprendre la vie et parfois celle-ci n’est pas juste ».

D’ailleurs, si vous voulez enfoncer le couteau dans la plaie, Brandon Flynn est revenue sur l’histoire de Justin en une courte vidéo :

On vous rassure, nous aussi, on a de nouveau pleuré !

