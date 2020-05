A vos mouchoirs. Après trois saisons riches en émotions et en rebondissements, les jeunes personnages de « 13 Reasons Why » vont faire leur remise de diplôme et tenter de laisser tout cela derrière eux. D’ailleurs, les premières images de l’ultime saison viennent d’être dévoilées et cela s’annonce intense. Regardez !

SAVE THE DATE ! A partir du 5 juin prochain, Netflix va dévoiler sa quatrième et ultime saison de 13 Reasons Why. Alors que le meurtre de Bryce chamboule encore les lycéens, ils vont devoir faire face à la disparition de Monty. Qui est à l’origine de tout cela ? Son ancien BFF ? Jessica ? Clay ? Justin ? Le doute est toujours bel et bien présent quant à ce secret bien gardé. Mais souvenez-vous, la saison 3 s’est arrêtée sur le fait qu’Alex était à l’origine du meurtre de l’ennemi des personnages. Ses amis ont tenté de l’aider en accusant Monty qui a été tué en prison. Une seule personne n’y croyait pas : Winston.

Ces dernières aventures risquent donc d’être intense. Dans la première bande-annonce, on peut voir un tag au lycée où a été écrit le message suivant: « Monty a été piégé ». Et si Winston, qui s’était récemment rapproché du sportif, démasquait les amis et leur terrible secret ? La remise des diplômes approchent et les tensions se font de plus en plus intense. Clay a du mal à supporter ses cauchemars, de nombreux secrets le submergent. On le voit devant un corps et les mains ensanglantées alors simple rêve ou réalité ? Suivi par un psychologue, le jeune homme a besoin d’apaiser son esprit mais à quel prix ? Le spécialiste va-t-il réussir à lui faire cracher le morceau ? Affaire à suivre !

En tout cas, les acteurs ont eux même annoncé que la fin était bouleversante et on a hâte d’en savoir plus ! Si vous aussi, rendez-vous à partir du 5 juin sur Netflix !

