Sarah Fraisou et Ahmed ont officialisé leur relation dans l’émission La Villa des Cœurs Brisés 5. Depuis, ils semblaient filer le parfait amour, mais récemment, la toile s’est inquiétée du contraire… Star24 vous livre tout !

Si les deux amoureux ont tout de suite eu le coup de foudre l’un pour l’autre, et que leur idylle semblait bien se dérouler, des rumeurs de rupture sont apparues à la surface. En effet, Sarah Fraisou qui a totalement changé physiquement, est partie depuis peu en vacances à Dubaï. Sur les réseaux sociaux, la belle s’amuse, mais aucun signe de son chéri à l’horizon. Le couple serait-il encore en crise ?

Pour faire taire toutes les rumeurs, Ahmed décide de prendre la parole et poste en story Snapchat une photo de la belle brune, attablée, regard perçant. Le boxeur professionnel a l’air totalement in love ! Il écrit «C’est pas ma femme ça ?»

Quant à Sarah, elle a aussi pris la parole pour éclairer ses abonnés sur le sujet : « Je suis triste de ouf, je suis dégoûtée. J’ai quand même laissé mon homme, il a des trucs à faire c’est la vie. Il faut savoir que nous ça fait un an et demi qu’on est ensemble et qu’on ne s’est jamais vraiment séparés autant de temps ou du moins voyagé l’un sans l’autre. C’est très bizarre, je pense que je vais m’en rendre encore plus compte ce soir quand je vais arriver à l’appart et que je vais être toute seule. Mon mari sache que je t’aime ».

Les internautes peuvent être rassurés, les deux sont encore ensemble et plus amoureux que jamais ! Le couple a d’ailleurs participé au tournage de la Bataille des Couples 3. Un tournage qui a pris une tournure assez compliquée. En effet, Ahmed s’est exprimé sur Snapchat et a voulu mettre les choses au clair, il est néanmoins resté très discret: « Fin de tournage pour nous. Ça y est, on est sorti de La Bataille. Sachez que personne ne nous a éliminé ! On est sortis comme des conquérants, comme des hommes moi et ma chérie ! Je ne peux pas en dire plus, mais vous verrez bien quand ça sortira. En tout cas, sachez que nous sommes allés jusqu’au bout et on a tout donné ! On a pas été éliminés, on a pas abandonné, mais il y a des choses qui font que des fois tout ne se passe pas comme prévu… ».

Hâte de découvrir ce qui a bien pu se passer !

