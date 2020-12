Ensemble depuis sept ans, Nabilla Bennattia et Thomas Vergara ont pour habitude de partager leur quotidien avec leurs abonnés. Cette fois ci, la belle brune risque de prendre au piège son mari !

Fraîchement installés à Dubaï, Nabilla et Thomas se sont rencontrés sur le tournage des Anges de la Télé-réalité 5 en 2013. Sept années de hauts et de bas, le couple est désormais plus amoureux que jamais. Ils ont d’ailleurs fondé une famille avec la venue de leur premier enfant : Milann. Très actifs sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Snapchat, les amoureux amusent souvent la toile avec leurs stories.

C’est d’humeur taquine que Nabilla s’est réveillée ce samedi 12 décembre, et qu’elle a décidé de piéger Thomas en lui parlant d’une certaine Anita. Un prénom inventé de toute pièce, pour tester la réaction de son mari. Et la discussion ne tourne pas comme prévue…Au début, la belle brune filme son mari et lui demande « Tu m’expliques cette histoire ? ». Dans son jeu d’actrice elle poursuit : « On a une histoire aujourd’hui. Thomas, pendant qu’il dormait, il a commencé à dire Anita… Commence pas à faire cette tête, c’est qui cette Anita ?!”. Paniqué, Thomas ne sait pas comment réagir. Nabilla enchaîne “Tu as dit Anita oui ouiii !”. Thomas, abasourdi réagit :“Mais tu es malade ??”. Mais la maman de Milann joue le jeu à fond “Je te dis que tu as dis ça ! Sache que ça me fait de la peine de me faire humilier »

Pris de cours, Thomas répond “Je pense que tu n’as pas compris… Anita tu dis ? Ah mais oui Anita ! C’est ma dentiste Anita !”. La réponse surprend la belle brune qui, énervée rétorque : « Mais je viens d’inventer cette histoire d’Anita ! La vie de ma mère que t’as rien dit. J’ai inventé le prénom ! Ça veut dire que tu es un mythomane et tu m’as déjà menti plein de fois !”. Thomas, mis au pied du mur a tenté de se justifier : “Non je t’explique ma dentiste s’appelle Anita ou Annie quelque chose…« .

Une blague qui a tourné au vinaigre puisque lassé, Thomas souhaite clore le sujet : « Mais je sais pas tu viens me casser les c**** je suis en train de manger, je sais pas moi je cherche une solution à ton problème. J’ai trouvé après tu dis que je mens. Tu cherches les problèmes. Tu m’as stressé c’est tout. »

Une dispute matinale qui aurait mis le feu aux poudres !

Ensemble depuis sept ans, Nabilla Bennattia et Thomas Vergara ont pour habitude de partager leur quotidien avec leurs abonnés. Cette fois ci, la belle brune risque de prendre au piège son mari !

Fraîchement installés à Dubaï, Nabilla et Thomas se sont rencontrés sur le tournage des Anges de la Télé-réalité 5 en 2013. Sept années de hauts et de bas, le couple est désormais plus amoureux que jamais. Ils ont d’ailleurs fondé une famille avec la venue de leur premier enfant : Milann. Très actifs sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Snapchat, les amoureux amusent souvent la toile avec leurs stories.

C’est d’humeur taquine que Nabilla s’est réveillée ce samedi 12 décembre, et qu’elle a décidé de piéger Thomas en lui parlant d’une certaine Anita. Un prénom inventé de toute pièce, pour tester la réaction de son mari. Et la discussion ne tourne pas comme prévue…Au début, la belle brune filme son mari et lui demande « Tu m’expliques cette histoire ? ». Dans son jeu d’actrice elle poursuit : « On a une histoire aujourd’hui. Thomas, pendant qu’il dormait, il a commencé à dire Anita… Commence pas à faire cette tête, c’est qui cette Anita ?!”. Paniqué, Thomas ne sait pas comment réagir. Nabilla enchaîne “Tu as dit Anita oui ouiii !”. Thomas, abasourdi réagit :“Mais tu es malade ??”. Mais la maman de Milann joue le jeu à fond “Je te dis que tu as dis ça ! Sache que ça me fait de la peine de me faire humilier »

Pris de cours, Thomas répond “Je pense que tu n’as pas compris… Anita tu dis ? Ah mais oui Anita ! C’est ma dentiste Anita !”. La réponse surprend la belle brune qui, énervée rétorque : « Mais je viens d’inventer cette histoire d’Anita ! La vie de ma mère que t’as rien dit. J’ai inventé le prénom ! Ça veut dire que tu es un mythomane et tu m’as déjà menti plein de fois !”. Thomas, mis au pied du mur a tenté de se justifier : “Non je t’explique ma dentiste s’appelle Anita ou Annie quelque chose…« .

Une blague qui a tourné au vinaigre puisque lassé, Thomas souhaite clore le sujet : « Mais je sais pas tu viens me casser les c**** je suis en train de manger, je sais pas moi je cherche une solution à ton problème. J’ai trouvé après tu dis que je mens. Tu cherches les problèmes. Tu m’as stressé c’est tout. »

Une dispute matinale qui aurait mis le feu aux poudres !