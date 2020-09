Vous avez adoré Mamans et célèbres ou encore le film Freaky Friday avec Lindsay Lohan ? Tenez-vous prêt(e)s, la nouvelle émission de TFX risque de vous plaire. STAR24 vous donne tous les détails concernant 20 ans à nouveau : 5 mamans incognito.

Imaginez-vous cinq mères de famille âgées entre 35 et 45 ans qui font plus jeunes que leur âge. Ces dernières vont subir une transformation afin de remonter le temps et vivre la vie de jeunes femmes de 20 ans… ou presque.

Chaque duo mère/fille va tenter de se comprendre et probablement changer son point de vue grâce à cette expérience qui va durer 21 jours. Après un relooking et une mise à jour au niveau culturel, les mamans vont être mises au défi de suivre leurs filles dans leur vie de jeunes femmes dans notre société actuelle. Le résultat risque d’être incroyable.

Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir cinq mamans différentes qui vivront toutes ensemble dans un appartement parisien durant ce temps-là. L’occasion pour elles de se serrer les coudes et se conseiller comme il se doit.

Au programme ? Sujets tabous, réseaux sociaux ou encore musiques actuelles et application de rencontres… Il va y en avoir pour tous les goûts. Les émotions seront mises à rudes épreuves puisque les mamans vont vivre à la fois des moments d’amour, d’amitié ou encore de confidences, de pleurs… et de rire bien sûr !

Pour suivre tout cela, rendez-vous à partir de ce jeudi 15 octobre sur TFX à 21 heures 05. Parmi les duos, vous pourrez retrouver: Agnès, 45 ans et Inès, 23 ans. Ou encore : Alice, 41 ans et Asmina, 21 ans et Marylène, 43 ans et Naya, 18 ans. Mais aussi: Christèle, 47 ans et Fanny, 19 ans et Virginie, 43 ans et Maryne, 21 ans.

Et vous que feriez-vous si vous pouviez retourner à vos 20 ans ? Aimeriez-vous vivre une expérience de ce genre avec votre mère ou bien votre père ?

