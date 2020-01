A la période des fêtes de fin d’année, Adèle a agité la Toile à cause de sa transformation physique. Mais la chanteuse fait également parler d’elle à cause de sa vie sentimentale. En effet, elle pourrait être en couple avec un artiste que vous connaissez très bien. STAR24 vous raconte tout.

Mais quelle est la raison de la transformation physique de Adèle ? Une source proche a récemment révélé à People: « C’est facile de ne se focaliser que sur sa transformation physique, mais c’est vraiment plus important que ça. Adèle en est arrivée au point où elle ne se sentait plus bien. Elle savait qu’elle devait changer quelque chose parce qu’elle voulait être la plus saine des mamans (…) Pendant sa perte de poids, son objectif était d’apprendre à avoir une vie plus saine et à mieux traiter son corps. Ça n’a jamais été sur le fait de perdre du poids. Sa métamorphose s’est produite car Adèle a arrêté de boire et a commencé à manger de la vraie nourriture. Mais maintenant, elle adore sa transformation physique. Elle a davantage confiance en elle, elle s’habille différemment et semble beaucoup plus heureuse en général. Elle est comblée et excitée pour l’avenir. C’est une nouvelle femme avec le même sens de l’humour. Elle aime ses amis et se sent très confiante ».

📸| Harry, Adele and friends in Anguilla last week https://t.co/wwIJrHKlys — The Kings Updates (@UpdateHL) January 7, 2020

Aujourd’hui, c’est la vie sentimentale qui agite la Toile. Un autre informateur aurait affirmé que celle qui est divorcée serait en couple avec… Harry Styles au micro de Woman’s Day: « Adèle l’a vu sous un jour complètement différent et leur amitié s’est transformée en romance il y a quelques mois. Ça a boosté la confiance d’Adèle et ça l’a fait croire à nouveau en l’amour après avoir touché le fond. C’est encore tôt, mais elle a admis qu’elle avait tourné la tête pour lui. Mais ils se sont mis d’accord pour ne se mettre aucune pression et ils ont fait le vœu que si leur romance ne fonctionnait pas, ils redeviendraient amis parce que perdre Harry est la plus grand peur d’Adèle ».

A votre avis, Adèle va-t-elle réussir à aller de l’avant avec le chanteur ?

