Adèle n’est plus la même femme depuis qu’elle est séparée de son ancien compagnon. En effet, la chanteuse s’est délestée de ses formes et de ses kilos. Une transformation surprenante qui a agité les fans de celle qui aurait eu une relation avec un ancien membre des One Direction. STAR24 vous dit tout.

Mais quelle est la raison de la fameuse perte de poids de la belle Adèle ? C’est une source proche qui s’est exprimée à ce sujet au micro de nos confrères de People. « C’est facile de ne se focaliser que sur sa transformation physique, mais c’est vraiment plus important que ça. Adele en est arrivée au point où elle ne se sentait plus bien. Elle savait qu’elle devait changer quelque chose parce qu’elle voulait être la plus saine des mamans », a-t-elle lâché. Avant de poursuivre: « Pendant sa perte de poids, son objectif était d’apprendre à avoir une vie plus saine et à mieux traiter son corps. Ça n’a jamais été sur le fait de perdre du poids. Sa métamorphose s’est produite car Adele a arrêté de boire et a commencé à manger de la vraie nourriture. Mais maintenant, elle adore sa transformation physique. Elle a davantage confiance en elle, elle s’habille différemment et semble beaucoup plus heureuse en général. Elle est comblée et excitée pour l’avenir. C’est une nouvelle femme avec le même sens de l’humour. Elle aime ses amis et se sent très confiante ».

D’ailleurs, Adèle a récemment fêté son anniversaire. A l’occasion de ses 32 ans, elle a livré un tendre message à ses fans sous une photo de sa nouvelle silhouette qui fait le buzz: « Merci pour tout cet amour à l’occasion de mon anniversaire. J’espère que vous restez tous en sécurité et sains d’esprit pendant cette période folle. Je tiens à remercier tous ceux qui sont en première ligne, les travailleurs essentiels qui nous gardent en sécurité tout en risquant leur vie ! Vous êtes nos anges ».

Adèle n’est plus la même femme depuis qu’elle est séparée de son ancien compagnon. En effet, la chanteuse s’est délestée de ses formes et de ses kilos. Une transformation surprenante qui a agité les fans de celle qui aurait eu une relation avec un ancien membre des One Direction. STAR24 vous dit tout.

Mais quelle est la raison de la fameuse perte de poids de la belle Adèle ? C’est une source proche qui s’est exprimée à ce sujet au micro de nos confrères de People. « C’est facile de ne se focaliser que sur sa transformation physique, mais c’est vraiment plus important que ça. Adele en est arrivée au point où elle ne se sentait plus bien. Elle savait qu’elle devait changer quelque chose parce qu’elle voulait être la plus saine des mamans », a-t-elle lâché. Avant de poursuivre: « Pendant sa perte de poids, son objectif était d’apprendre à avoir une vie plus saine et à mieux traiter son corps. Ça n’a jamais été sur le fait de perdre du poids. Sa métamorphose s’est produite car Adele a arrêté de boire et a commencé à manger de la vraie nourriture. Mais maintenant, elle adore sa transformation physique. Elle a davantage confiance en elle, elle s’habille différemment et semble beaucoup plus heureuse en général. Elle est comblée et excitée pour l’avenir. C’est une nouvelle femme avec le même sens de l’humour. Elle aime ses amis et se sent très confiante ».

D’ailleurs, Adèle a récemment fêté son anniversaire. A l’occasion de ses 32 ans, elle a livré un tendre message à ses fans sous une photo de sa nouvelle silhouette qui fait le buzz: « Merci pour tout cet amour à l’occasion de mon anniversaire. J’espère que vous restez tous en sécurité et sains d’esprit pendant cette période folle. Je tiens à remercier tous ceux qui sont en première ligne, les travailleurs essentiels qui nous gardent en sécurité tout en risquant leur vie ! Vous êtes nos anges ».