Il y a quelques mois, Adèle se séparait de son mari. Ce divorce semble avoir été l’un des gros changements de sa vie sans compter son incroyable perte de poids. Mais ces deux choses auraient-elles un rapport ? Une source proche en a dit davantage ! STAR24 vous dit tout.

A l’occasion des fêtes de noël, Adèle a posé aux côtés de Jim Carrey déguisé en Grinch. D’ailleurs, en plus d’être fun, ces clichés ont affolé la Toile puisque la chanteuse fraîchement célibataire a dévoilé une nouvelle silhouette. C’est à une fan étudiante qui l’a croisée en vacances à l’île d’Anguilla que la star a donné des détails sur ce changement physique. « Quand elle a commencé à se présenter en nous demandant comment se passaient nos vacances, je me suis excusée de ne pas l’avoir reconnue aussitôt. Elle m’a dit ‘Ne t’inquiète pas, j’ai pratiquement perdu 45 kilos’. On lui a dit qu’elle était très belle. Elle semblait très heureuse, apaisée et bien dans sa peau », a-t-elle confié au micro de US Weekly.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adele (@adele) le 23 Déc. 2019 à 11 :32 PST

Mais quelles sont les raisons de cette perte de poids ? Une source proche de Adèle a raconté à People: « C’est facile de ne se focaliser que sur sa transformation physique, mais c’est vraiment plus important que ça. Adele en est arrivée au point où elle ne se sentait plus bien. Elle savait qu’elle devait changer quelque chose parce qu’elle voulait être la plus saine des mamans »

L’informateur a ajouté: « Pendant sa perte de poids, son objectif était d’apprendre à avoir une vie plus saine et à mieux traiter son corps. Ça n’a jamais été sur le fait de perdre du poids. Sa métamorphose s’est produite car Adele a arrêté de boire et a commencé à manger de la vraie nourriture. Mais maintenant, elle adore sa transformation physique. Elle a davantage confiance en elle, elle s’habille différemment et semble beaucoup plus heureuse en général. Elle est comblée et excitée pour l’avenir. C’est une nouvelle femme avec le même sens de l’humour. Elle aime ses amis et se sent très confiante. »

Voilà des nouvelles rassurantes concernant Adèle que les fans puissent être soulagés !

