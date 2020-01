Adixia est désormais une femme épanouie. En couple depuis plus de deux ans avec Jim, la jeune femme s’est éloignée des écrans malgré les rumeurs qui la disaient en tournage avec son ex. D’ailleurs, sachez qu’elle a été victime de harcèlement scolaire lors de son adolescente.

Il y a quelques jours, Adixia présentait un tout nouveau projet: son premier livre concernant son parcours. Dans celui-ci, elle a évoqué les multiples trahisons de Paga. D’ailleurs, ce dernier s’est moqué d’elle sur Snapchat. Mais, la candidate a également partagé des bribes de sa jeunesse et des passages un peu moins drôles comme le harcèlement dont elle a été victime.

« Alors que je longe la rue, j’ai l’impression d’être suivie. J’envoie un texto à ma cousine : ‘T’es où ?’ Elle ne me répond pas. C’est alors que j’aperçois la bande de filles sur le trottoir d’en face. Elles me regardent en riant. L’une crie : ‘Oh, mini-pute !’ Mon coeur s’emballe. Je baisse la tête et accélère discrètement le pas. Je téléphone à ma cousine mais ça sonne dans le vide. Puis, après d’interminables secondes, elle finit enfin par décrocher (…) Elles s’y mettent toutes en coeur. ‘Sale pute, sale pute, sale pute.’ Elles s’approchent de moi, collent leur front au mien, me menacent, me bousculent. Je me répète ‘Ne t’inquiète pas, Adeline, elles vont se lasser et partir.’ Tu parles ! L’une d’entre elles se glisse derrière moi et m’attrape par les cheveux (…) Je suis morte de peur, et incapable de me défendre« , a raconté Adixia.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᎪDI✘IᎪ (@adixia) le 16 Janv. 2020 à 9 :09 PST

L’ex de Paga poursuit: « Elles me donnent une claque. Je suis à terre, impuissante. J’ignore ce que j’ai fait pour mériter ça. Pourquoi moi ? Pourquoi m’avoir créée une telle réputation, moi qui n’ai jamais fait de mal à personne ? J’appelle alors mon papa, qui arrive en moins de deux minutes. Je tiens à dire à toutes les personnes victimes de harcèlement qu’il est indispensable d’en parler à ses proches. Ce harcèlement dure deux ans. Six-cents jours de cours. Six cent jours de regards noirs, de mots piquants, de douleur permanente. Six cent jours de nuits blanches, de cernes, de larmes. Il n’y a rien de plus humiliant, à quinze ans, que de se faire rabaisser en public. Je redoute les couloirs et la cour de récréation. Quand je les vois au loin, ou que j’entends leur voix, je panique« .

Aujourd’hui, tout est derrière Adixia qui a pris une magnifique revanche !

Adixia est désormais une femme épanouie. En couple depuis plus de deux ans avec Jim, la jeune femme s’est éloignée des écrans malgré les rumeurs qui la disaient en tournage avec son ex. D’ailleurs, sachez qu’elle a été victime de harcèlement scolaire lors de son adolescente.

Il y a quelques jours, Adixia présentait un tout nouveau projet: son premier livre concernant son parcours. Dans celui-ci, elle a évoqué les multiples trahisons de Paga. D’ailleurs, ce dernier s’est moqué d’elle sur Snapchat. Mais, la candidate a également partagé des bribes de sa jeunesse et des passages un peu moins drôles comme le harcèlement dont elle a été victime.

« Alors que je longe la rue, j’ai l’impression d’être suivie. J’envoie un texto à ma cousine : ‘T’es où ?’ Elle ne me répond pas. C’est alors que j’aperçois la bande de filles sur le trottoir d’en face. Elles me regardent en riant. L’une crie : ‘Oh, mini-pute !’ Mon coeur s’emballe. Je baisse la tête et accélère discrètement le pas. Je téléphone à ma cousine mais ça sonne dans le vide. Puis, après d’interminables secondes, elle finit enfin par décrocher (…) Elles s’y mettent toutes en coeur. ‘Sale pute, sale pute, sale pute.’ Elles s’approchent de moi, collent leur front au mien, me menacent, me bousculent. Je me répète ‘Ne t’inquiète pas, Adeline, elles vont se lasser et partir.’ Tu parles ! L’une d’entre elles se glisse derrière moi et m’attrape par les cheveux (…) Je suis morte de peur, et incapable de me défendre« , a raconté Adixia.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᎪDI✘IᎪ (@adixia) le 16 Janv. 2020 à 9 :09 PST

L’ex de Paga poursuit: « Elles me donnent une claque. Je suis à terre, impuissante. J’ignore ce que j’ai fait pour mériter ça. Pourquoi moi ? Pourquoi m’avoir créée une telle réputation, moi qui n’ai jamais fait de mal à personne ? J’appelle alors mon papa, qui arrive en moins de deux minutes. Je tiens à dire à toutes les personnes victimes de harcèlement qu’il est indispensable d’en parler à ses proches. Ce harcèlement dure deux ans. Six-cents jours de cours. Six cent jours de regards noirs, de mots piquants, de douleur permanente. Six cent jours de nuits blanches, de cernes, de larmes. Il n’y a rien de plus humiliant, à quinze ans, que de se faire rabaisser en public. Je redoute les couloirs et la cour de récréation. Quand je les vois au loin, ou que j’entends leur voix, je panique« .

Aujourd’hui, tout est derrière Adixia qui a pris une magnifique revanche !