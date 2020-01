Depuis sa rupture avec Paga, Adixia s’est retirée des écrans pour se consacrer à ses projets musicaux. Toujours amoureuse de Jim, la Belge a agité la Toile en sortant son premier livre. D’ailleurs, elle y balance sur sa relation avec le fraté. C’était sans compter sur la réaction du principal concerné.

Adixia a commencé l’année avec un nouveau projet qui lui tient à cœur : son premier livre. Dans celui-ci, elle revient sur sa relation passée avec Paga. Ainsi, on peut lire un passage comme celui-là : « Pour me ‘secouer’, Paga me trompe lors d’un tournage. Il m’assure après que c’était pour de faux et qu’il ne ressent rien pour cette fille. Je le crois. Effectivement, son acte me fait réagir. Même si je suis très contrariée qu’il ait embrassé une fille devant des centaines de milliers de téléspectateurs, Paga et moi nous réconcilions. Les mois qui suivent, tout redevient presque normal (…) Nous essayons de recréer quelque chose de solide, mais je suis sans cesse en train de lui faire des reproches. J’essaie de comprendre son acte (…) Même si c’était déplacé, je pense que c’était réellement pour me faire réagir ! Mais c’est plus fort que moi, je pense à ses lèvres sur celles d’une autre fille. A-t-il été attiré par elle ? Si oui, qu’avait-elle de mieux que moi ? Moi qui, à l’époque, l’ai volé aux bras d’une fille, c’est un retour de bâton. Je me remets en questions ».

Puis, elle revient sur la nouvelle tromperie de Paga. Adixia poursuit: « Je ne pardonne plus rien (…) Paga fait tout pour me récupérer, mais je ne veux plus de lui. Je donne une chance, pas deux (…) Je n’ai pas envie de parler de mon ex à toutes les occasions. Je n’en veux à personne : Paga et moi avons cherché cette médiatisation. (…) Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des souvenirs qu’ils ravivent lorsqu’ils me parlent de mon passé. Paga et moi, it’s over !«

Et si vous vous demandez ce qu’en pensait Paga, ce dernier a réagi sur Snapchat. Ainsi, l’ancien boyfriend de Adixia raconte: « Alors déjà je n’étais même pas au courant qu’elle écrivait son livre. (…) Elle m’a appelé pour les droits d’auteurs ? (…) Dans tous les cas ce qui est certain, c’est que dans son livre elle va bien passer par le sujet « J’ai fréquenté Paga », sinon elle va dire quoi ? Qu’elle est passée de ses 22 ans à ses 30 ans. (…) Je ne vais même pas bader.«

Outch, ça a le mérite d’être clair !

