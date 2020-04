Cela fait maintenant plusieurs années que Paga et Adixia ont rompu à quelques mois de leur mariage. Aujourd’hui, la Belge file le parfait amour avec son chéri Jim malgré des rumeurs de rupture. Seulement voilà, selon les dires du fraté, il lui aurait mis un râteau. On a enfin le fin mot de l’histoire. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques semaines, Paga faisait des révélations sur Adixia qui a été victime d’harcèlement scolaire.« Elle m’a appelé pour me dire qu’elle n’est pas bien. On n’est pas dans la drague. Moi je la conseille. Elle voulait redescendre dans le sud, mais je lui ai dit de rester dans le nord (…) On se parle une fois toutes les trois semaines peut-être (…) Elle a commenté une photo sur snap et de là, j’ai compris qu’elle n’était plus avec son mec », a-t-il lâché. Lors d’un live Instagram avec Julien Tanti, le DJ a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait « nexté » son ex. Selon le principal concerné, il a été fort mentalement.

Seulement voilà, il se pourrait que celui qui s’est séparé de Victoria ait menti selon les informations recueillies par le compte Instagram Marie_Spy_News. « Je sais de source sûre que si Adixia avait échangé avec Paga c’est parce qu’elle vivait une période difficile avec Jim qu’elle aime énormément. La preuve, n’en déplaise à Mr Paggini ils sont heureux et amoureux et pour être fan des Lumberjack je peux vous dire que jamais une femme douée d’intelligence comme Adixia ne braderait une relation avec quelqu’un comme Jim pour Paga… Lol. Jim a toutes les qualités physiques et c’est un homme avec des valeurs, un grand artiste et Adixia le sait », a-t-elle balancé.

De quoi semer le trouble. Pour le moment, Adixia n’a pas du tout réagi à tout cela et semble bel et bien heureuse avec Jim.

Cela fait maintenant plusieurs années que Paga et Adixia ont rompu à quelques mois de leur mariage. Aujourd’hui, la Belge file le parfait amour avec son chéri Jim malgré des rumeurs de rupture. Seulement voilà, selon les dires du fraté, il lui aurait mis un râteau. On a enfin le fin mot de l’histoire. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques semaines, Paga faisait des révélations sur Adixia qui a été victime d’harcèlement scolaire.« Elle m’a appelé pour me dire qu’elle n’est pas bien. On n’est pas dans la drague. Moi je la conseille. Elle voulait redescendre dans le sud, mais je lui ai dit de rester dans le nord (…) On se parle une fois toutes les trois semaines peut-être (…) Elle a commenté une photo sur snap et de là, j’ai compris qu’elle n’était plus avec son mec », a-t-il lâché. Lors d’un live Instagram avec Julien Tanti, le DJ a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait « nexté » son ex. Selon le principal concerné, il a été fort mentalement.

Seulement voilà, il se pourrait que celui qui s’est séparé de Victoria ait menti selon les informations recueillies par le compte Instagram Marie_Spy_News. « Je sais de source sûre que si Adixia avait échangé avec Paga c’est parce qu’elle vivait une période difficile avec Jim qu’elle aime énormément. La preuve, n’en déplaise à Mr Paggini ils sont heureux et amoureux et pour être fan des Lumberjack je peux vous dire que jamais une femme douée d’intelligence comme Adixia ne braderait une relation avec quelqu’un comme Jim pour Paga… Lol. Jim a toutes les qualités physiques et c’est un homme avec des valeurs, un grand artiste et Adixia le sait », a-t-elle balancé.

De quoi semer le trouble. Pour le moment, Adixia n’a pas du tout réagi à tout cela et semble bel et bien heureuse avec Jim.