Cela fait maintenant plusieurs années qu’Adixia a mis fin à sa relation avec Paga. Cela dit, beaucoup ont du mal à oublier leur histoire passée malgré le fait que la DJette ait refait sa vie avec Jim. Mais attention, la vie sentimentale de la Belge vient de connaître un gros rebondissement. STAR24 vous raconte tout.

Adixia était-elle prête à tout pour retrouver Paga ? Le compte @Marie_spy_news avait donné des révélations à ce sujet en expliquant dans sa story Instagram: « Je sais de source sûre que si Adixia avait échangé avec Paga c’est parce qu’elle vivait une période difficile avec Jim qu’elle aime énormément. La preuve, n’en déplaise à Mr Paggini ils sont heureux et amoureux et pour être fan des Lumberjack je peux vous dire que jamais une femme douée d’intelligence comme Adixia ne braderait une relation avec quelqu’un comme Jim pour Paga… Lol. Jim a toutes les qualités physiques et c’est un homme avec des valeurs, un grand artiste et Adixia le sait ».

Mais aujourd’hui, Adixia serait bel et bien séparée de Jim. C’est du moins ce que sa dernière publication dans sa story Instagram a laissé comprendre. Celle-ci a été capturée par Aqababe avant qu’elle ne soit supprimée par celle qui a été harcelée à l’école et on a pu lire : « Si un jour, je compte me remettre en couple avec quelqu’un, promettez-moi de me gifler ! ». Mais que s’est-il passé ? Au vu de la rapidité de la disparition de ce message, on peut se dire qu’il ne s’agissait que d’une simple dispute.

Pour le moment, Adixia ne s’est pas encore exprimée à ce sujet-là et pas même Jim. En tout cas, connaissant la belle blonde, elle ne risque pas de rester silencieuse trop longtemps et la vérité sera prochainement révélée sans aucun doute. Et vous, qu’en pensez-vous ?

