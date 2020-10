Bien avant d’être censuré sur Instagram, Adrien Laurent a participé à la quatrième saison des 10 Couples Parfaits. A cette occasion, il est revenu sur ses rapports avec Mélanie ORL durant le tournage au cours d’une interview accordée à Sam Zirah. Ambiance !

Il y a quelques jours, Mélanie ORL se livrait sur sa relation passée avec Adrien Laurent. Toujours en bon terme actuellement, la jeune femme aurait tourné la page en sortant avec Dylan Thiry sur le tournage de la Villa des cœurs brisés 6. Interrogé sur sa sincérité par Sam Zirah, AD a répondu: « Si j’étais sincère avec Mélanie, je l’ai beaucoup apprécié dans cette aventure. On a passé de super bons moments. J’ai kiffé être avec elle. On s’est découvert (…) C’est vraiment une personne que j’aime beaucoup. En dehors ça n’a pas marché mais c’est la seule nana dans l’aventure qui me plaisait vraiment ».

Celui qui a été clashé par Anaïs Camizuli a ajouté: « C’est une belle femme Mélanie mais je me suis dis ‘est-ce que tu vas pouvoir aller plus loin que le physique’ (…) Elle me fait de l’effet (…) C’est assez compliqué à gérer. On s’était vu une fois dans une boite à paris sans aucune connexion (…) J’aimais beaucoup être avec elle (…) Mais c’était différent qu’avec Elsa (…) Elsa c’était LA fille dont j’étais tombé amoureux (…) J’étais à fond dans la relation ». En ce qui concerne la relation entre Mélanie ORL et Bryan Boy, Adrien Laurent a son propre avis et a révélé: « Son couple avec Bryan c’est fake. Je ne pense pas qu’elle ait eu autant d’attirance avec lui qu’avec moi. Je suis irrésistible ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. Et vous que pensez-vous des propos d’Adrien Laurent ? A votre avis, est-ce normal que son match soit Kellyn dans les 10 Couples Parfaits ou non ? Aimeriez-vous le revoir dans un programme ?

