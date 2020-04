Ce n’est pas tous les jours facile d’être une femme. Bien qu’elle soit une journaliste talentueuse, Agathe Auproux est souvent plus dévoilée comme une femme sexy que pour son travail. Face aux critiques déplacées, l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a riposté dans un violent coup de gueule !

Agathe Auproux est une très belle femme. Très active sur les réseaux sociaux, elle reçoit forcément une grosse vague de commentaires. Mais la jeune femme ne lit pas que des messages agréables. Lassée de certaines remarques, celle qui a manifesté son inquiétude face à sa santé a poussé un énorme coup de gueule. Alors que la jeune femme s’est accordée accordée une sortie « dans un périmètre de 500 mètres » autour de chez elle, la belle brune a pété les plombs en recevant des commentaires qui disaient qu’elle ne portait pas de soutien gorge.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 5 Avril 2020 à 2 :43 PDT

Ainsi, elle a lâché: « Les gars, on va établir un contrat pour régir nos rapports sur MON profil Instagram : le moindre commentaire déplacé sur mes seins (et autre), je le bloque. Si t’as envie de me suivre, de commenter, d’interagir, tu t’abstiens de remarques à caratère sexuel. C’est clair ? On est en 2020, si j’ai envie de porter un soutien-gorge sous mes habits, je porte un soutien-gorge. Si je n’ai pas envie d’en porter, je n’en porte pas. Évacuez votre frustration ailleurs que sous mes photos (…) Je prends des selfies et les partage de manière spontanée, je ne scrute pas chaque cliché en me disant : ‘M**** on devine un téton sous mon t-shirt, je ne peux pas poster ça, je vais avoir plein de commentaires de pervers dégénérés’ (…) Vous seriez en face de moi : grosse claque dans vos grosses têtes. Je ne peux plus vous blairer. C’est à cause de vous que les meufs n’osent plus s’habiller comme elles veulent, et ont honte de se sentir sexy ».

Que pensez-vous du coup de gueule de celle qui a été vue proche d’un candidat de télé-réalité ?

Ce n’est pas tous les jours facile d’être une femme. Bien qu’elle soit une journaliste talentueuse, Agathe Auproux est souvent plus dévoilée comme une femme sexy que pour son travail. Face aux critiques déplacées, l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a riposté dans un violent coup de gueule !

Agathe Auproux est une très belle femme. Très active sur les réseaux sociaux, elle reçoit forcément une grosse vague de commentaires. Mais la jeune femme ne lit pas que des messages agréables. Lassée de certaines remarques, celle qui a manifesté son inquiétude face à sa santé a poussé un énorme coup de gueule. Alors que la jeune femme s’est accordée accordée une sortie « dans un périmètre de 500 mètres » autour de chez elle, la belle brune a pété les plombs en recevant des commentaires qui disaient qu’elle ne portait pas de soutien gorge.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 5 Avril 2020 à 2 :43 PDT

Ainsi, elle a lâché: « Les gars, on va établir un contrat pour régir nos rapports sur MON profil Instagram : le moindre commentaire déplacé sur mes seins (et autre), je le bloque. Si t’as envie de me suivre, de commenter, d’interagir, tu t’abstiens de remarques à caratère sexuel. C’est clair ? On est en 2020, si j’ai envie de porter un soutien-gorge sous mes habits, je porte un soutien-gorge. Si je n’ai pas envie d’en porter, je n’en porte pas. Évacuez votre frustration ailleurs que sous mes photos (…) Je prends des selfies et les partage de manière spontanée, je ne scrute pas chaque cliché en me disant : ‘M**** on devine un téton sous mon t-shirt, je ne peux pas poster ça, je vais avoir plein de commentaires de pervers dégénérés’ (…) Vous seriez en face de moi : grosse claque dans vos grosses têtes. Je ne peux plus vous blairer. C’est à cause de vous que les meufs n’osent plus s’habiller comme elles veulent, et ont honte de se sentir sexy ».

Que pensez-vous du coup de gueule de celle qui a été vue proche d’un candidat de télé-réalité ?