Cela fait maintenant plusieurs semaines que Sarah Fraisou et Ahmed ont officialisé leur divorce. Seulement voilà, en entendant parler du rapprochement entre son ex femme et Oussama, le candidat des « Vacances des Anges 4 » n’a pas pu s’empêcher de réagir. Serait-ce de la jalousie ? STAR24 vous propose de découvrir son message.

Décidément, la soudaine complicité entre Sarah Fraisou et Oussama aura fait beaucoup de dégâts. La candidate a pourtant été claire sur leur situation actuelle en disant qu’elle prenait son temps. Cela dit, coup de théâtre puisqu’après la prise de parole de son ennemie jurée Ines Lee, c’est la prétendue girlfriend du jeune homme qui les a taclé. En attendant une réponse des deux principaux concernés, Ahmed a lui aussi pris la parole à ce sujet.

Ahmed jaloux et toujours amoureux de Sarah Fraisou ? Son message intriguant

Depuis sa séparation avec Sarah Fraisou, Ahmed a semé le doute concernant sa situation amoureuse en se montrant proche de Lila ou encore d’une certaine Mymy. Pourtant, il semble toujours très remonté contre son ex puisqu’il a réagi à son fameux rapprochement avec Oussama par le biais d’une longue story. Dans ce message, on a pu lire dans un premier temps: « J’apprends tellement de choses sur toi depuis que je suis rentré à Dubaï. A tel point que je n’arrive pas à y croire tellement je suis choqué. Mais c’est pas grave Dieu fait très bien les choses. Et je le remercie de m’avoir ouvert les yeux. Je remercie Dieu de m’avoir donné la patience. Si seulement tout le monde savait mais bon je suis un homme et je resterais un homme comme je l’ai toujours fait. Je m’en remets à Dieu, je lui laisse s’occuper de toi ».

Avant de poursuivre: « Allah est au contrôle. Depuis le début, je ne me suis jamais trompéé et comme le dit ce si beau vieux dicton : tout se sait un jour le temps est un bavard qui parle sans être interrogé« . Que pensez-vous de la réaction d’Ahmed ?