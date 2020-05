Souvenez-vous, Alain Rocben a été découvert lors de la onzième et dernière saison de « Secret Story ». Lors de cette aventure, le bel Espagnol avait eu le coup de foudre pour Laura Lempika. Depuis leur rupture, on ne lui avait pas vraiment connu de petite amie… jusqu’à aujourd’hui. STAR24 vous présente sa dulcinée !

Après avoir eu une relation parsemée de haut et de bas, Alain Rocben et Laura Lempika ont finalement rompu juste après le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers 3. C’est lors de cette aventure que la belle brune a rencontré celui qui sera son futur mari dans les mois à venir : Nikola Lozina. Discret sur sa vie sentimentale, le beau brun s’est finalement confié à ce sujet à l’époque où il a participé à la onzième saison des Anges de la télé-réalité.

« J’ai privilégié mes voyages aux émissions. Après Moundir, j’avais vraiment besoin de voyager et de prendre soin de moi. C’était une expérience très intense, on est privé de tout pendant trois semaines. J’avais besoin de me ressourcer, de partir en vacances et de retrouver un vrai confort. Participer aux Princes était une belle opportunité mais ce n’était pas le bon moment pour moi. Il y a un moment pour tout dans la vie », avait ainsi révélé Alain Rocben au cours d’une interview accordée à nos confrères de TéléStar. Des confidences qui laissaient comprendre qu’il n’avait toujours pas trouvé chaussure à son pied.

Mais cette époque fait désormais partie du passé. Et pour cause, Alain Rocben vient de poster une photo sur son compte Twitter où il apparaît transformé physiquement, beaucoup plus massif et musclé qu’il ne l’était déjà, en train d’embrasser celle qui semble être sa petite amie sur une plage.

Pour le moment, il ne s’est pas encore confié sur l’heureuse élue. Aimeriez-vous le revoir sur vos écrans ?

