Surprise ! Plus d’un an après la naissance de sa deuxième fille, Alexia Mori et son compagnon ont annoncé un heureux événement. Très émue, elle s’est livrée sur cette bonne nouvelle à travers ses réseaux sociaux.

Retirée des écrans depuis sa participation à Secret Story 7, Alexia Mori reste toujours très appréciée et suivie sur les réseaux sociaux. Alors forcément, lorsque sa petite famille passe par de nouvelles étapes importantes, elle n’hésite pas à en faire part à sa communauté. Cette fois-ci, la jeune femme est sortie de son silence en dévoilant son babybump très avancée avec ses deux filles embrassant le ventre tout en lâchant: « Impatientes de découvrir notre invité surprise ❤️. La famille s’agrandit 🙈 ».

Quelques heures après avoir fait cette annonce, Alexia Mori a ensuite réagi en déclarant: « Encore merci pour vos adorables messages ❤️ en story je commence un peu à vous raconter.. si vous avez envie d’écouter (désolée je parle beaucoup mais je sais que ça plait à certaines donc prenez un petit café installez vous et écoutez 🙈). Merci encore, vos messages m’ont énormément touchés j’ai l’impression à chaque fois que c’est une copine qui m’écrit tellement c’est bienveillant comme ci l’on se connaissait bref c’est fou tout ça merci beaucoup ❤️ ».

Très vite, les internautes ont réagi et ont laissé des commentaires tels que : « Trop de beauté 💛 félicitations encore et encore @alexia_mori__ 💛 » et « Trop bien 😍😍😍😍😍 ce p’tit bébé hâte de le ou la voir 💕 ». Ou encore : « Oooooohhhhhhhhhh maissssssss quoiiiiiiii 😍😍😍😍😍 Génial, félicitations fort fort fort, je suis trop contente pour vous ma poulette! Ça tombait bien que je t’envoie mon livre du coup, je me doutais paaaaaas en plus 😂🖤 » et « Coquine va! Super contente pour vous! J’ai moi aussi eu un bb surprise (comme toi il a fallut d’une fois sans faire attention lol) mon bb 4 ! En tt cas félicitations! 😘 ».

Toutes nos félicitations !

