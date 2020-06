Cela fait maintenant plusieurs mois que la vie d’Alix a changé. Après sa rupture avec Benjamin Samat, la jeune femme a adopté un petit animal sauvage. Mais ce n’est pas tout puisqu’elle a choisi de s’offrir pour une nouvelle poitrine. La candidate de télé-réalité a livré ses premières impressions. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Alix se confiait sur la période de déprime traversée après sa rupture avec Benjamin Samat. « Il m’arrive des trucs super sympas en ce moment. Ça fait plaisir parce que j’ai traversé des périodes très compliquées ces derniers temps. Une fois que l’on sort la tête de l’eau. Il y a plein de choses qui vont et tout va bien en fait et de mieux en mieux (…) C’est trop bien (…) Tout ce qui m’entoure en ce moment est cool en fait (..) J’ai passé une phase compliquée (…) J’ai des gens biens autour de moi et ça fait plaisir (…) Il ne faut jamais perdre espoir (…) Le bien quand ça arrive, cela n’arrive jamais seul. Il faut provoquer son bonheur (…) Pour ceux qui sont un peu en dep’, ne perdez pas espoir. Cela ne dure jamais (…) Le salut c’est de faire le tri et ne plus s’attarder sur les choses et les gens qu ne sont pas nécessaires pour vous et qui ne font pas votre bonheur (…) Je vous juste que vraiment on se rend compte de plein plein de choses (…) J’étais grave pas bien avant le programme. J’ai traversé des phases compliquées (…) La douleur et la peine ce sont des choses très personnelles. C’est nos faiblesses et ce qui peut nous détruire (…) J’avais pris 14 kilos après mon déménagement à Marseille. Ne croyez pas qu’on est plus fort que vous et que rien nous atteint » a-t-elle avoué.

Aujourd’hui plus en forme que jamais, Alix a décidé de s’accorder un gros changement physique en changeant le volume de ses prothèses mammaires. Elle a ainsi raconté: « Vous savez, je me suis déjà faite opérer, je ne sais pas combien de fois pour ma jambe. Quand j’ai eu des problèmes de santé, je me suis faite opérer au moins cinq ou six fois. Donc je n’ai pas vraiment peur (…) Si vous voulez faire de la chirurgie, ne le faites pas trop tôt (…) Réfléchissez bien parce que là, je me retrouve avec une poitrine qui ne me convient pas en étant plus âgée. Et je suis obligée de me refaire opérer alors que si j’avais bien choisi mes prothèses mammaires depuis le début, j’aurai pu les garder dix ans. Je paye le prix de mes erreurs aujourd’hui en passant sur le billard une nouvelle fois (…) Je vais mettre une poitrine plus naturelle (…) J’ai une capacité de résistance aux opérations qui est phénoménale (…) La première fois que j’ai refait mes seins, je n’ai pas eu mal mais alors là… (…) Tout va bien ! ».

Plus qu’à attendre de découvrir le résultat final. En tout cas, Alix qui a répondu aux rumeurs de couple avec son colocataire est ravie !

Cela fait maintenant plusieurs mois que la vie d’Alix a changé. Après sa rupture avec Benjamin Samat, la jeune femme a adopté un petit animal sauvage. Mais ce n’est pas tout puisqu’elle a choisi de s’offrir pour une nouvelle poitrine. La candidate de télé-réalité a livré ses premières impressions. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Alix se confiait sur la période de déprime traversée après sa rupture avec Benjamin Samat. « Il m’arrive des trucs super sympas en ce moment. Ça fait plaisir parce que j’ai traversé des périodes très compliquées ces derniers temps. Une fois que l’on sort la tête de l’eau. Il y a plein de choses qui vont et tout va bien en fait et de mieux en mieux (…) C’est trop bien (…) Tout ce qui m’entoure en ce moment est cool en fait (..) J’ai passé une phase compliquée (…) J’ai des gens biens autour de moi et ça fait plaisir (…) Il ne faut jamais perdre espoir (…) Le bien quand ça arrive, cela n’arrive jamais seul. Il faut provoquer son bonheur (…) Pour ceux qui sont un peu en dep’, ne perdez pas espoir. Cela ne dure jamais (…) Le salut c’est de faire le tri et ne plus s’attarder sur les choses et les gens qu ne sont pas nécessaires pour vous et qui ne font pas votre bonheur (…) Je vous juste que vraiment on se rend compte de plein plein de choses (…) J’étais grave pas bien avant le programme. J’ai traversé des phases compliquées (…) La douleur et la peine ce sont des choses très personnelles. C’est nos faiblesses et ce qui peut nous détruire (…) J’avais pris 14 kilos après mon déménagement à Marseille. Ne croyez pas qu’on est plus fort que vous et que rien nous atteint » a-t-elle avoué.

Aujourd’hui plus en forme que jamais, Alix a décidé de s’accorder un gros changement physique en changeant le volume de ses prothèses mammaires. Elle a ainsi raconté: « Vous savez, je me suis déjà faite opérer, je ne sais pas combien de fois pour ma jambe. Quand j’ai eu des problèmes de santé, je me suis faite opérer au moins cinq ou six fois. Donc je n’ai pas vraiment peur (…) Si vous voulez faire de la chirurgie, ne le faites pas trop tôt (…) Réfléchissez bien parce que là, je me retrouve avec une poitrine qui ne me convient pas en étant plus âgée. Et je suis obligée de me refaire opérer alors que si j’avais bien choisi mes prothèses mammaires depuis le début, j’aurai pu les garder dix ans. Je paye le prix de mes erreurs aujourd’hui en passant sur le billard une nouvelle fois (…) Je vais mettre une poitrine plus naturelle (…) J’ai une capacité de résistance aux opérations qui est phénoménale (…) La première fois que j’ai refait mes seins, je n’ai pas eu mal mais alors là… (…) Tout va bien ! ».

Plus qu’à attendre de découvrir le résultat final. En tout cas, Alix qui a répondu aux rumeurs de couple avec son colocataire est ravie !