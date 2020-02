Ce dimanche 02 février, Benjamin Samat et Alix ont agité la Toile. En effet, le fraté a donné sa version des faits sur leur rupture. Mais c’était sans compter sur la riposte de la jeune femme. D’ailleurs, les internautes ont vivement pris parti sur la Toile. STAR24 vous raconte tout.

La guerre a vivement été déclarée entre Alix et Benji. D’ailleurs, le jeune homme a lâché sur sa story Instagram : « Quand je suis rentré de tournage, nous étions séparés et elle m’attendait à la maison en me demandant de réfléchir (…) Je lui ai dit que pour moi c’était fini, mais que j’allais réfléchir (…) Pendant deux jours, on cohabitait. On s’évitait un peu (…) Elle ne supportait pas la situation, donc elle a décidé de prendre sa valise et se tailler (…) Le lendemain je reçois un message : ‘Benji, Alix te fait cocu depuis un moment’. Et ça vient de la personne avec qui elle b**se (…) Si elle ne m’avait pas demandé de réfléchir avant et qu’elle le fasse, je m’en fous. Mais pourquoi tu me supplies, tu pleures et derrière tu vas faire ça !? ».

Pus, il avait ajouté: « « Ça fait un mois qu’elle ne vit plus ici et qu’elle ne paye pas le loyer. Elle laisse ses affaires là et en gros, elle vit à Paris et elle fait sa life (…) C’est encore chez nous ? Mais pas du tout ! Tu ne payes pas le loyer, tu ne fais rien et tu vis ta best life. Moi aussi. Donc ici, c’est chez moi ! Ses affaires, je vais les mettre dans un carton et les donner à sa meilleure amie (…) Elle a appelé mon père et mon frère pour dire qu’elle va porter plainte pour diffamation et parce que je l’ai insulté. Je vous mets le screen (…) Il n’y a aucune insulte. Je lui ai dit que c’était une malade et une folle et qu’elle avait un gros problème (…) C’est une manipulatrice ». Mais Benjamin n’a pas vraiment convaincu les internautes.

En effet, les twittos ont préféré défendre Alix. Regardez:

J’ai regardé les story d’Alix et Benji. Pas seulement en me basant sur leurs version, mais aussi sur leur façon de s’exprimer, de raconter et leur expressions du visage : Benji représente l’art du retournement de situation (bien connu chez les hommes) et de la LÂCHETÉ. — 𝔊𝔬𝔬𝔡𝔫𝔦𝔤𝔥𝔱 𝔊𝔬𝔱𝔥𝔞𝔪 (@mlnkmps) February 2, 2020

Xptdrrr Benji il sait pas mentir on dirait moi 💀😂😂 « Je l’ai pas insulté c’est une menteuse j’ai juste dit que c’était une folle » Alix Message Screen de Benji : T’ES UNE PUTE 💀💀💀 — 𝕭𝖊𝖑𝖑𝖆𝖉𝖔𝖓𝖓𝖆 (@hontannas) February 2, 2020

L’histoire de Benji et Alix montre bien que les hommes montrent leur vrais visage une fois que c’est fini elle a tout quitté pour lui et pour 1 mois en plus il veut lui jeté toutes ses affaires dehors. Il a vraiment aucun respect y’a même pas 1 mois c’était l’amour de sa vie… — Sou 🇲🇦 (@souuu98) February 2, 2020

Mon avis sur l’histoire benji Alix : je pense juste que benji à trouver une excuse pour ce débarrasser d’Alix pour pouvoir aller faire les princes de l’amour et aussi faire le chaud lapin dans les marseillais comme paga 40ans toujours à la recherche d’une 2eme adixia — Je suis pas venue ici pour souffrir ok!!!! (@Moilaqueen2) February 2, 2020

jviens d’écouter la story de benji et celle d’alix ptdrrrr y’a pas photo wsh qui crois benji ici ????? — dolly (@dollyfat1) February 2, 2020

Ohhh mon dieu comment Benji s’est fait remettre en place par le pote d’Alix !!! « Les tuches qui ont l’habitude de b….. entre eux » « on a atteint une zone de puterie jamais atteinte » 😭😂😂 #lmac #LPDLA7 pic.twitter.com/IUbgQW0hJa — Jon Snow is Aegon Targaryen the true king🐺 (@Linaaa56) February 2, 2020

alix elle me fait trop de la peine bibiche elle a tout donné pour un vieux mec comme benji et mtn elle se retrouve là à devoir nettoyer son image pour r alors que c vrm son ex qui se comporte comme un chien de la casse pour le coup — دينا (@dinamtm) February 2, 2020

Qui dit la vérité selon vous ?

Ce dimanche 02 février, Benjamin Samat et Alix ont agité la Toile. En effet, le fraté a donné sa version des faits sur leur rupture. Mais c’était sans compter sur la riposte de la jeune femme. D’ailleurs, les internautes ont vivement pris parti sur la Toile. STAR24 vous raconte tout.

La guerre a vivement été déclarée entre Alix et Benji. D’ailleurs, le jeune homme a lâché sur sa story Instagram : « Quand je suis rentré de tournage, nous étions séparés et elle m’attendait à la maison en me demandant de réfléchir (…) Je lui ai dit que pour moi c’était fini, mais que j’allais réfléchir (…) Pendant deux jours, on cohabitait. On s’évitait un peu (…) Elle ne supportait pas la situation, donc elle a décidé de prendre sa valise et se tailler (…) Le lendemain je reçois un message : ‘Benji, Alix te fait cocu depuis un moment’. Et ça vient de la personne avec qui elle b**se (…) Si elle ne m’avait pas demandé de réfléchir avant et qu’elle le fasse, je m’en fous. Mais pourquoi tu me supplies, tu pleures et derrière tu vas faire ça !? ».

Pus, il avait ajouté: « « Ça fait un mois qu’elle ne vit plus ici et qu’elle ne paye pas le loyer. Elle laisse ses affaires là et en gros, elle vit à Paris et elle fait sa life (…) C’est encore chez nous ? Mais pas du tout ! Tu ne payes pas le loyer, tu ne fais rien et tu vis ta best life. Moi aussi. Donc ici, c’est chez moi ! Ses affaires, je vais les mettre dans un carton et les donner à sa meilleure amie (…) Elle a appelé mon père et mon frère pour dire qu’elle va porter plainte pour diffamation et parce que je l’ai insulté. Je vous mets le screen (…) Il n’y a aucune insulte. Je lui ai dit que c’était une malade et une folle et qu’elle avait un gros problème (…) C’est une manipulatrice ». Mais Benjamin n’a pas vraiment convaincu les internautes.

En effet, les twittos ont préféré défendre Alix. Regardez:

J’ai regardé les story d’Alix et Benji. Pas seulement en me basant sur leurs version, mais aussi sur leur façon de s’exprimer, de raconter et leur expressions du visage : Benji représente l’art du retournement de situation (bien connu chez les hommes) et de la LÂCHETÉ. — 𝔊𝔬𝔬𝔡𝔫𝔦𝔤𝔥𝔱 𝔊𝔬𝔱𝔥𝔞𝔪 (@mlnkmps) February 2, 2020

Xptdrrr Benji il sait pas mentir on dirait moi 💀😂😂 « Je l’ai pas insulté c’est une menteuse j’ai juste dit que c’était une folle » Alix Message Screen de Benji : T’ES UNE PUTE 💀💀💀 — 𝕭𝖊𝖑𝖑𝖆𝖉𝖔𝖓𝖓𝖆 (@hontannas) February 2, 2020

L’histoire de Benji et Alix montre bien que les hommes montrent leur vrais visage une fois que c’est fini elle a tout quitté pour lui et pour 1 mois en plus il veut lui jeté toutes ses affaires dehors. Il a vraiment aucun respect y’a même pas 1 mois c’était l’amour de sa vie… — Sou 🇲🇦 (@souuu98) February 2, 2020

Mon avis sur l’histoire benji Alix : je pense juste que benji à trouver une excuse pour ce débarrasser d’Alix pour pouvoir aller faire les princes de l’amour et aussi faire le chaud lapin dans les marseillais comme paga 40ans toujours à la recherche d’une 2eme adixia — Je suis pas venue ici pour souffrir ok!!!! (@Moilaqueen2) February 2, 2020

jviens d’écouter la story de benji et celle d’alix ptdrrrr y’a pas photo wsh qui crois benji ici ????? — dolly (@dollyfat1) February 2, 2020

Ohhh mon dieu comment Benji s’est fait remettre en place par le pote d’Alix !!! « Les tuches qui ont l’habitude de b….. entre eux » « on a atteint une zone de puterie jamais atteinte » 😭😂😂 #lmac #LPDLA7 pic.twitter.com/IUbgQW0hJa — Jon Snow is Aegon Targaryen the true king🐺 (@Linaaa56) February 2, 2020

alix elle me fait trop de la peine bibiche elle a tout donné pour un vieux mec comme benji et mtn elle se retrouve là à devoir nettoyer son image pour r alors que c vrm son ex qui se comporte comme un chien de la casse pour le coup — دينا (@dinamtm) February 2, 2020

Qui dit la vérité selon vous ?