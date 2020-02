Décidément, cela a été LE clash de ce weekend : Benjamin Samat VS Alix. D’ailleurs, le fraté a balancé en masse sur celle qui a partagé sa vie pendant plus d’un an. Seulement voilà, le jeune homme y a également évoqué son ex Trystana. En découvrant cela, la belle brune a choisi de se défendre sur la Toile.

Hier, Benjamin Samat a poussé un coup de gueule concernant Alix et sa prétendue infidélité. Ainsi, il a déclaré sur Instagram: « Quand je suis rentré de tournage, nous étions séparés et elle m’attendait à la maison en me demandant de réfléchir (…) Je lui ai dit que pour moi c’était fini, mais que j’allais réfléchir (…) Pendant deux jours, on cohabitait. On s’évitait un peu (…) Elle ne supportait pas la situation, donc elle a décidé de prendre sa valise et se tailler (…) Le lendemain je reçois un message : ‘Benji, Alix te fait cocu depuis un moment’. Et ça vient de la personne avec qui elle b**se (…) Si elle ne m’avait pas demandé de réfléchir avant et qu’elle le fasse, je m’en fous. Mais pourquoi tu me supplies, tu pleures et derrière tu vas faire ça !? ».

Mêlée malgré elle à l’histoire, Trystana a dû prendre la parole. L’ancienne girlfriend de Benjamin Samat a donc répondu sur Snapchat en disant: « Je ne comprends pas pourquoi mon prénom est dans la conversation avec son ex. C’est un grand mystère ! Ça me saoule. Il me fait encore passer pour une fille qui a été dégueulasse avec lui (…) J’espère qu’il va oublier mon prénom ». Lassée qu’il évoque son nom, la prétendante de Thomas a précisé qu’il faisait partie de son passé même s’il pense qu’elle est obsédée par son ex. Si cette dernière l’a appelé pour lui demander de ne plus parler d’elle, elle est restée sans réponse alors qu’elle veut juste qu’il arrête d’évoquer son nom. Aie !

