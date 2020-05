Il y a quelques jours, Alizée et Maxime agitaient la Toile en annonçant l’heureux événement. Enceinte depuis quatre mois, l’ancienne candidate de « Pékin Express » peut enfin se confier sur sa grossesse sans filtre. L’occasion pour elle de nous faire des révélations touchantes. STAR24 vous donne tous les détails.

Un an après leur mariage, Maxime et Alizée vont bientôt se lancer dans une toute nouvelle aventure. En effet, les anciens candidats de La Bataille des couples 2 vont devenir parents dans les mois à venir. Ce mercredi 13 mai 2020, la belle brune s’est laissée tenter par un question/réponse avec ses followers sur Instagram. L’occasion pour la jeune femme de nous révéler comment elle avait annoncé la bonne nouvelle à son chéri: « Le 14 février au matin, je l’ai réveillé avec le test de grossesse dans la main (…) Cette grossesse a une saveur toute particulière, ayant fait une fausse couche avant celle-ci, l’annonce s’est faite avec beaucoup de recul.«

En ce qui concerne le début de cette grossesse qui ne semble visiblement pas être la première, Alizée a connu des complications. Mais tout va pour le mieux désormais comme elle l’a confirmé. L’ancienne candidate de Pékin Express a ensuite ajouté: « Mon premier trimestre a été difficile. Je suis restée alitée deux mois, je pense avoir eu tous les symptômes possibles. Et puis, Max et moi on a eu besoin de déconnecter. Ça fait un bien fou !«

De son côté, le futur papa a révélé la bonne nouvelle à sa communauté avec le message suivante: « Biche me l’a annoncé le 14 Février, et c’est à mon tour de vous l’annoncer ! Notre vie va changer ! Pour notre plus grand bonheur nous allons être parents 🙈. LE ou LA petite rousse avec les yeux bridés dont nous avons toujours rêvé va débarquer 🤣 et il/elle est made in Chalong 🇹🇭 ! En 2008 si on m’avait dit que 11 ans plus tard, je serai marié et bientôt père de l’enfant d’ @alizeewill jamais je ne l’aurai cru, merci la vie, merci à biche de me donner tant ❤️#lavielavraie«

