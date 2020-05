La semaine a commencé sous une fausse note pour Amber Heard. En effet, l’actrice qui est toujours en guerre concernant son divorce avec Johnny Depp vient d’annoncer le décès de sa maman. Une terrible nouvelle qui a totalement dévasté la jeune femme qui lui a rendu hommage sur la Toile. STAR24 vous en dit plus.

Décidément, ce n’est pas vraiment la joie chez certaines célébrités. Après Katy Perry qui a dû faire ses adieux à sa grand mère, c’est au tour de la belle Amber Heard de perdre celle qui lui a donné la vie et dont elle était très proche. Complètement anéantie, l’ex de Johnny Depp a partagé sa peine avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Sans préciser les causes et la date du décès, la star a posté deux photos d’elle et sa mère sur Instagram ce dimanche 03 mai 2020.

Cette publication a été accompagnée du message suivant: « Je suis brisée et dévastée. Elle nous a quitté trop tôt, je m’accroche au souvenir de sa belle et douce âme. Elle nous manquera au plus profond de nos cœurs, pour toujours. Son cœur ouvert et déterminé a fait d’elle la plus belle femme que j’ai jamais connue. C’est dur de l’imaginer et encore plus dur de le dire, mais je me sens chanceuse d’avoir été sa fille et d’avoir reçu en cadeau la lumière qu’elle dégageait sur tout le monde. C’est une période incroyablement douloureuse, mais elle me rappelle que l’amour nous fait tous survivre. La gentillesse, le soutien et la générosité que ma sœur Whit et moi avons reçus de la part d’amis et de la famille ont été incroyablement salvateurs ».

Un hommage qui a beaucoup touché les fans d’Amber Heard qui lui ont adressé de nombreux messages de soutien. La maman de la star s’est éteinte alors qu’elle était âgée de 63 ans.

