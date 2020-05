Amber Heard et Johnny Depp sont toujours en guerre depuis l’annonce de leur divorce. D’ailleurs, celui-ci n’a toujours pas été prononcé de manière officielle. Et pour cause, les deux stars se livrent une guerre sans merci. Et régulièrement, de nouveaux détails à ce sujet sont encore dévoilés. STAR24 vous en dit plus.

Décidément, c’est comme chien et chat entre Amber Heard et Johnny Depp depuis l’annonce de leur divorce. Pourtant, le couple glamour faisait rêver. Et pourtant, plus le temps passe, plus on a de quoi déchanter. En effet, on a même appris que le père de la belle blonde aurait été prêt à tout pour tuer son ancien gendre. Des révélations démenties par les représentants de l’actrice.

Récemment, l’ancienne assistante d’Amber Heard a fait de nouvelles confidences chocs sur l’intérêt de la jeune femme à être mariée à l’ex de Vanessa Paradis. « Amber ne voulait pas que Johnny sache à quel point elle était obsédée par sa nouvelle popularité du fait d’être associée à lui. Une fois, j’ai laissé quelques magazines dans l’appartement par erreur et Amber s’est énervée contre moi » a raconté Kate James. Avant de poursuivre: « Elle savourait la célébrité que lui apportait sa relation avec Johnny. Elle a rapidement réalisé qu’elle pouvait demander des vêtements haute-couture gratuitement car elle était sa petite amie. Si la marque lui offrait un rabais plutôt que de lui donner sans payer, elle refusait. Au bout d’un moment, elle avait rempli l’un des appartements de Johnny avec sa collection massive d’habits, de chaussures, de sacs et de bijoux de luxe ».

Pas sûr que cela redore le blason de la star d’Aquaman. Durant le confinement, Amber Heard a dévoilé un hommage bouleversant à sa maman décédée à l’âge de 63 ans. Reste à savoir maintenant si elle réussira enfin à trouver un arrangement avec son ancien mari.

