Cela fait maintenant plusieurs années que Johnny Depp et Amber Heard ont rompu. D’ailleurs, la belle blonde aurait même retrouvé chaussure à son pied depuis. Seulement voilà, les révélations concernant leur mariage passé continuent de circuler à travers le monde… Ambiance !

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas. Depuis l’annonce de leur divorce, Amber Heard et Johnny Depp ne se font pas de cadeaux. Cela fait carrément plus longtemps qu’ils se font la guerre qu’ils n’ont été mariés au final. D’ailleurs, une source proche a révélé à The Blast que la comédienne a été un tyran avec son ex. Chose qui a été contestée par son porte parole qui a déclaré: « Il s’agit d’une déclaration d’une ancienne salariée mécontente qui a été licenciée pour son travail médiocre et qui a clairement une idée derrière la tête ainsi que des intentions cachées. Ces allégations ridicules n’ont en réalité aucun fondement et aucun rapport avec ces procédures ».

Et en ce moment, les choses vont dans le sens de Johnny Depp puisque Penelope Cruz a également pris la défense de l’ex d’Amber Heard. « J’ai rencontré Johnny quand j’avais 19 ans. Il était à Madrid et Pedro Almodóvar a fait les présentations. Les seules phrases que je savais prononcer en anglais à l’époque étaient ‘comment allez-vous’ et ‘je veux travailler avec Johnny Depp.’ Les années ont passé et non seulement j’ai fait 3 films avec lui mais je peux aussi le compter parmi mes bons amis », a-t-elle confié.

Avant de poursuivre: « J’ai toujours été impressionnée par sa gentillesse, son esprit brillant, son talent et son sens de l’humour si particulier. J’ai vu Johnny dans tellement de situations et il est toujours gentil avec toutes les personnes qui l’entourent. Il est l’une des personnes les plus généreuses que je connaisse. Durant le sixième mois de ma grossesse, j’ai passé chaque jour avec lui pendant que nous tournions Pirates des Caraïbes. Mon mari et moi n’oublierons jamais la façon dont il m’a traitée pendant toutes les étapes de cette période, avec douceur, protection et gentillesse. Nous l’aimons énormément et je me sens chanceuse d’avoir quelqu’un de si spécial dans nos vies. »

