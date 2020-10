Amélie Neten a bien changé ces derniers mois. Moquée pour sa prise de poids, la Belge n’a toujours pas la langue dans sa poche et elle l’a fait savoir. En effet, celle qui a taclé Matthieu Delormeau n’a pas hésité à monter au créneau et a réglé ses comptes avec les haters sur les réseaux sociaux. STAR24 vous donne tous les détails.

Trop c’est trop ! Il y a quelques jours, Amélie Neten retrouvait Nabilla et Thomas Vergara pour le premier anniversaire de leur fils Milann. Ces retrouvailles ont perturbé les internautes notamment à cause de son changement physique outre ses nouvelles fesses refaites. Face aux critiques reçues par les haters, la Belge dévoile d’abord une capture d’écran du commentaire d’un internaute accompagnée du message suivant: « Alors oui, j’ai grossi et alors ? Je fais du sport et même si je voulais rester comme ça, ce n’est pas votre problème ! Arrêtez de juger les gens, à cause de votre comportement, les gens fragiles peuvent voir leur vie basculer, donc STOP ! ».

Amélie Neten a tenu à quand même rassurer ses fans et a ajouté: « Les amis, ne vous tracassez pas, tout va bien, ça ne m’atteint pas ! Franchement, je suis très heureuse dans ma vie, et comme on dit, quand on est heureux en amour, heureux en famille, bah on prend un peu de poids, on se fait plaisir… j’assume complètement ! (…) Le seul truc que j’aime pas, c’est que tous les jours, c’est ‘t’as grossi, etc.’. Je vous l’ai dit c’est pas à vous que je dois plaire, c’est à mon homme, tant que je plais à mon homme, c’est le principal. Ce qui me rend triste, c’est que vous ne savez pas la vie des gens, vous ne savez pas si les gens sont malades, s’ils prennent des médicaments qui font grossir ou s’ils ne sont pas bien dans leur peau à cause d’une certaine situation, vous ne savez rien ! Alors arrêtez ça, je ne comprends pas, arrêtez d’avoir un jugement sur tout. »

Que pensez-vous du coup de gueule d’Amélie Neten qui a participé à un clip ?

