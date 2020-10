Il y a quelques jours, Anaïs Camizuli a fait une grande annonce : elle est séparée de son mari depuis trois mois désormais. Et comme on dit, nouveau look pour une nouvelle vie. Un résultat qui a totalement fait fondre ses followers. STAR24 vous dévoile ce changement radical.

Retirée des écrans, Anaïs Camizuli continue de donner de ses nouvelles bien qu’elle se consacre à sa vie de famille avec sa fille Kessi. Alors forcément, lorsque la jeune femme a bel et bien décidé de se séparer de son mari, elle a attendu trois mois avant d’officialiser la chose sur Instagram. « Comme vous vous en doutez, je suis séparée de mon ex-mari depuis un moment. Depuis presque 3 mois, nous avons pris d’un commun accord la décision de se séparer. Une décision difficile certes, mais qui à l’heure d’aujourd’hui est plus facile pour nous car on s’entend beaucoup mieux », a-t-elle déclaré.

Avant de poursuivre: « Kessi est très heureuse comme ça. Elle voit son papa tous les jours et nous lui avons expliqué la situation. (…) Comme deux adultes, nous nous souhaitons mutuellement du bonheur. Nos chemins se séparent parce que le destin en a décidé ainsi. (…) Pendant 4 ans, il y a eu du respect avec mon mari. On se sépare parce qu’il n’y a plus d’amour ».

Mais aujourd’hui, c’est pour un autre sujet que celle qui a dénoncé l’hypocrisie des candidats de télé-réalité a fait parler d’elle. En effet, Anaïs Camizuli a décidé de s’offrir un nouveau look capillaire en adoptant des extensions de cheveux pour reprendre de la longueur. Sur ce publication, on peut également constater que la jeune maman a déjà retrouvé un cœur de rêve et des abdos. Serait-ce un nouveau look pour officialiser le début d’une nouvelle période de sa vie ? En tout cas, cela lui va à ravir… Vous ne trouvez pas ?

