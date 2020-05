Le 13 Mai 2017, Anaïs Camizuli se mariait à Sultan pour le meilleur et pour le pire. De leur amour est même née leur fille Kessi il y a quelques mois de cela. Toujours autant amoureux, la jeune femme a décidé de fêter ce jour si spécial avec une jolie déclaration sur Instagram. STAR24 vous en dit plus.

C’est tout love ! Souvenez-vous, Jeremstar avait dévoilé les premières images du mariage d’Anaïs Camizuli. Et les amoureux ont réussi à passer le cap des trois ans puisqu’ils sont toujours ensemble à l’heure actuelle. Ce mercredi 13 mai 2020, celle qui a clashé Adrien Laurent a fait une belle déclaration à l’homme de sa vie sous une vidéo Instagram où l’on a pu lire: « 3 ans de Mariage aujourd’hui…🤍 on est pas un couple parfait on peut s’aimer comme se détester parfois , on a surmonté des épreuves ensemble , on a cette belle complicité mais la plus belle choses que nous avons c’est Notre Fille qui d’ailleurs me ressemble plus qu’à toi ( maronne pas je l’ai porté 9 mois ) Je t’aime … ».

Pour rappel, le couple avait connu un coup dur un an après le mariage. En effet, les deux tourtereaux étaient au bord du divorce. D’ailleurs, Anaïs Camizuli avait déclaré à l’époque: « Je ne dors pas (…) Si je dors deux ou trois heures par nuit c’est déjà bien. Après, je pense qu’avec tout ce qu’il s’est passé ces derniers temps dans ma vie, cela a été un peu compliqué (…) Il faut que j’arrête de m’en cacher. Je souffre énormément du manque de mon mari, je pense que c’est ce qui fait que je ne dors pas bien (…) Honnêtement les amis, si vous avez la chance de sauver votre couple, faites le (…) Mon mari je l’aime et il me manque. Je n’ai aucune honte à le dire » lâchait-elle sur Snapchat.

Tout est bien qui finit bien donc.

