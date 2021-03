Coup dur pour Anaïs Camizuli. Maman d’une adorable petite fille appelée Kessi, celle qui s’est séparée de son mari a récemment témoigné de la période difficile qu’elle traverse avec son enfant qui est menacée d’être enlevée par une fan un peu trop présente. STAR24 vous raconte tout.

Dans quelques semaines, Anaïs Camizuli sera de retour sur les écrans dans La Bataille des Couples 3. En attendant, la jeune femme a pris la parole pour un tout autre sujet que la télé-réalité puisque cela est lié à l’une de ses fans qui aurait eu des propos très graves en menaçant d’enlever sa fille Kessi. « Cela a commencé le 13 septembre 2013, à la sortie de Secret Story. Elle voulait une photo avec moi. Et puis un jour, je suis en Belgique. Elle tape sur mon épaule et me dit : ‘Coucou, je suis venue te voir. J’avais envie de te voir’. Cela me paraît bizarre mais tant pis. Je l’ajoute sur Insta et je vois qu’elle publie une photo de la résidence où j’habitais à l’époque. Elle note en légende : ‘Ma nouvelle résidence’. Elle me dit : ‘T’as vu, on est voisine’. Elle avait juste trouvé où je vivais. Elle n’a jamais habité ma résidence. Je la croisais dans le garage, devant la résidence. Elle était partout où j’étais » a-t-elle commencé par expliquer à Jeremstar à ce sujet.

Anaïs Camizuli : sa fille Kessi menacée par une fan trop insistante

Mais cette histoire est allée beaucoup plus loin comme l’a expliqué à Anaïs Camizuli. La fameuse fan aurait usurpé son identité en achetant des puces téléphoniques sous le nom de sa mère. « Elle écrivait à ma place, elle a envoyé des messages à ma famille, la production des Anges à l’époque. Quand je récupérais ma puce, on me disait : ‘Mais ça va pas ? Pourquoi tu m’insultes ?’ Donc là, j’ai décidé de porter plainte (…) Ils font une perquisition chez elle. Et ils trouvent une boîte avec écrit ‘Anaïs’ avec des photos de moi quand j’étais petite. Je ne sais pas comment elle a trouvé ces photos. Des courriers au nom de ma mère, donc elle a été dans la boîte aux lettres de ma mère. Elle est restée 24h en garde à vue. Bien sûr, le procès à eu lieu et elle n’a rien eu » a-t-elle expliqué.

Celle qui a taclé les candidats et leur hypocrisie a révélé comment tout cela a continué en ajoutant: « Elle s’est un peu calmée après la plainte (…) Je deviens maman et en mars 2020, pendant le premier confinement, elle m’identifie sur sa story en me disant que c’est urgent, qu’il faut que je la contacte. ‘Je t’écris parce que j’ai des photos de ta fille’. Elle me dit : ‘Des photos de la crèche’. Je commence à avoir très peur. Déjà de base, ma fille je ne l’affiche pas, j’essaie de la préserver un maximum. Elle me dit : ‘Je connais l’adresse de la crèche de ta fille. Et tu sais très bien, de quoi je suis capable (…) Je deviens parano, je me fais des films. Pendant un moment, quand je déposais ma fille à la crèche, j’attendais devant la crèche. J’ai déménagé parce qu’elle avait mon adresse. Je vis dans l’angoisse quotidiennement (…) Si au mois de juin, elle s’en sort indemne, je vais dire son nom et son prénom. Je vais faire un bordel. Je ne donne le droit à personne de kidnapper mon enfant« .

Voilà qui a le mérite d’être clair !