Après sa participation à « La Villa des cœurs brisés 2 », Anaïs Camizuli expliquait qu’elle avait décidé de se retirer du monde de la télé-réalité. Désormais mariée et mère de famille, elle est totalement comblée par sa nouvelle vie. Mais cela n’empêche pas la BFF d’Eddy Flow de nous donner de ses nouvelles à travers les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Anaïs Camizuli poussait un coup de gueule après avoir été accusée de ne pas avoir respecté le confinement afin de se rendre à sa maison de campagne. « Les lourdes avec vos messages ‘Un mois de confinement à la campagne mais le but c’est de rester chez toi !’ Je suis dans une maison je suis enfermée mais à la campagne. J’ai fait le trajet de chez moi à cette maison. Vous allez arrêter de me rendre chèvre ! S’il vous plait occupez-vous de vos culottes (…) On est dans les règles, on est confinés ensemble depuis le début, on ne voit personne. (…) Surtout quand vous m’envoyez des messages pour m’insulter, pour me souhaiter la mort, souhaiter la mort à ma fille, à ma nièce, à toute ma famille… Arrêtez d’envoyer des messages avec des faux comptes ! Assumez vos g*eules ! (…) Dans tous les cas, ça fait sept ans que vous avez toujours quelque chose à dire ! », a-t-elle lâché dans sa story Instagram.



A l’occasion des 9 mois de sa fille Kessi, Anaïs Camizuli a décidé de faire une magnifique déclaration à son bout de chou sur Instagram. Ainsi, la jeune maman a écrit: « Mon cucu, Notre histoire a commencé il y a 18 mois, après 9 mois dans le ventre de maman il y a déjà 9 mois aujourd’hui que tu as decidé de pointer le bout de ton nez… Un départ bien compliqué tu le sais mon cucu mais ca on le gardera pour toi et moi cet accouchement nous aura marqué mais nous a aussi lié j’ai compris que j’avais mis au monde une petite guerrière… 9 mois aujourd’hui que quand je te regarde je vois un peu de papa un peu de moi… La vie de maman n’est pas facile tous les jours c’est vrai mais j’essayerai d’etre la meilleure pour toi ma fille ».

Comme c’est mignon !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anaïs Camizuli 💎S💎 (@anaiscss7officiel) le 25 Avril 2020 à 3 :48 PDT

