Anaïs Camizuli est très liée à ses sœurs. Alors forcément, lorsque la plus jeune de sa famille a passé une étape importante dans sa vie professionnelle. Regardez, c’est un véritable canon.

Il y a quelques jours, Anaïs Camizuli révélait que son mariage était arrivé à sa fin. En effet, cela fait maintenant plus de trois mois qu’ils sont séparés sans pour autant être en mauvais terme. « Comme vous vous en doutez, je suis séparée de mon ex-mari depuis un moment. Depuis presque 3 mois, nous avons pris d’un commun accord la décision de se séparer. Une décision difficile certes, mais qui à l’heure d’aujourd’hui est plus facile pour nous car on s’entend beaucoup mieux (…) Kessi est très heureuse comme ça. Elle voit son papa tous les jours et nous lui avons expliqué la situation. (…) Comme deux adultes, nous nous souhaitons mutuellement du bonheur. Nos chemins se séparent parce que le destin en a décidé ainsi. (…) Pendant 4 ans, il y a eu du respect avec mon mari. On se sépare parce qu’il n’y a plus d’amour », a révélé la maman de Kessi.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anaïs Camizuli (@anaiscss7officiel) le 22 Oct. 2020 à 11 :49 PDT

Mais aujourd’hui, c’est de sa petite sœur qu’elle a souhaité parler pour la féliciter d’avoir eu son diplôme. « Il y a 5 ans , tu avais tout juste 18 ans et tu as prit la décision la plus difficile pour toi , partir loin de ta famille et tes amis pour tes études . Tu avais pour But de devenir Chirurgien Dentiste mais tu avais peur de ne pas réussir , tu avais des crises d’angoisses d’être loin , seule , sans ta famille . Tu t’es battue pendant 5 ans comme une guerrière et aujourd’hui je peux te dire ma Petite soeur que tu es la fierté de notre famille . Docteur Camizuli , Whaou !!! Je t’aime et encore Bravo @lauracmsl 🤍 » a écrit Anaïs Camizuli sous une photo de la principale concernée.

Comment la trouvez-vous ?

Anaïs Camizuli est très liée à ses sœurs. Alors forcément, lorsque la plus jeune de sa famille a passé une étape importante dans sa vie professionnelle. Regardez, c’est un véritable canon.

Il y a quelques jours, Anaïs Camizuli révélait que son mariage était arrivé à sa fin. En effet, cela fait maintenant plus de trois mois qu’ils sont séparés sans pour autant être en mauvais terme. « Comme vous vous en doutez, je suis séparée de mon ex-mari depuis un moment. Depuis presque 3 mois, nous avons pris d’un commun accord la décision de se séparer. Une décision difficile certes, mais qui à l’heure d’aujourd’hui est plus facile pour nous car on s’entend beaucoup mieux (…) Kessi est très heureuse comme ça. Elle voit son papa tous les jours et nous lui avons expliqué la situation. (…) Comme deux adultes, nous nous souhaitons mutuellement du bonheur. Nos chemins se séparent parce que le destin en a décidé ainsi. (…) Pendant 4 ans, il y a eu du respect avec mon mari. On se sépare parce qu’il n’y a plus d’amour », a révélé la maman de Kessi.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anaïs Camizuli (@anaiscss7officiel) le 22 Oct. 2020 à 11 :49 PDT

Mais aujourd’hui, c’est de sa petite sœur qu’elle a souhaité parler pour la féliciter d’avoir eu son diplôme. « Il y a 5 ans , tu avais tout juste 18 ans et tu as prit la décision la plus difficile pour toi , partir loin de ta famille et tes amis pour tes études . Tu avais pour But de devenir Chirurgien Dentiste mais tu avais peur de ne pas réussir , tu avais des crises d’angoisses d’être loin , seule , sans ta famille . Tu t’es battue pendant 5 ans comme une guerrière et aujourd’hui je peux te dire ma Petite soeur que tu es la fierté de notre famille . Docteur Camizuli , Whaou !!! Je t’aime et encore Bravo @lauracmsl 🤍 » a écrit Anaïs Camizuli sous une photo de la principale concernée.

Comment la trouvez-vous ?