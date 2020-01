Anaïs Sanson a été révélée dans les Princes de l’amour. S’en sont suivies plusieurs participations à des émissions de télé-réalité comme les Anges 7. Mais aussi une apparition dans « Un dîner presque parfait ». Depuis, elle s’est retirée des écrans pour se consacrer à sa vie de famille. D’ailleurs, elle vient de s’agrandir.

Après avoir tenté de trouver l’amour sur les écrans, c’est loin des tournages que Anaïs Sanson a trouvé chaussure à son pied. D’ailleurs, elle s’est mariée avec son chéri cet été. Depuis, les deux tourtereaux forment une famille recomposé avec la fille de la belle brune, issue d’une précédente relation. Mais depuis quelques heures, la petite famille a eu le droit à la naissance d’un nouveau bébé. Cela faisait plusieurs mois que les followers de l’ancienne candidate pouvaient suivre l’évolution de sa grossesse.

« Lila est née à 10h37 en ce 31 décembre, 52,5cm et 4,040 kilos d’amour♥️. Nous sommes les parents les plus heureux du monde. Merci la vie🙏🏻. Pas de robe à paillettes,pas de cotillons,pas de coupette de champagne, de repas du réveillon,ni de décomptes à minuit… Mais le plus beau des miracles, l’année se termine merveilleusement bien. On vous remercie pour tout vos messages du fond du cœur, vous êtes géniaux, merci mille fois✨ @carlos_dacostaa #accouchement#familytime#family#baby#babygirl#babylove#amourdemavie#amour#mum« , a écrit Anaïs Sanson sous une photo d’elle accompagnée de son bébé et son mari.

D’ailleurs, celle qui a été clashée par Benoît a fait le bilan de son année au passage: « Merci 2019✨Tu auras été ma plus belle année.Tu m’as apporté un mariage de rêve, un mari en or, une fille qui va devenir une grande sœur exceptionnelle et un magnifique bébé pour finir l’année en beauté🙏🏻. Je suis la plus heureuse du monde… j’espère que 2020 nous apportera la santé et beaucoup d’amour♥️. Je vous souhaite une très belle année 2020 pleine d’amour ,avec beaucoup de bonheur et une bonne santé💫. Merci pour tous vos messages🌟. Je vous embrasse fort 🤍 ».

Toutes nos félicitations !

