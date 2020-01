L’année 2019 a été riche en rebondissements pour la belle Angèle. D’un côté, sa carrière a continué de briller et elle a été récompensée à plusieurs reprises. Mais de l’autre, celle-ci a marqué un tournant puisqu’elle a également marqué la fin de ses deux ans d’amour avec Léo Walk en mai dernier…

Du haut de ses 23 ans, Angèle a tout qui lui sourit. Totalement comblée par sa carrière, celle qui compte prendre une pause a finalement fini l’année en cœur à prendre. Mais regrette-t-elle d’avoir tout exposé de sa relation avec son ex Léo Walk ? Elle a déclaré à nos confrères de Closer: « J’ai eu la très désagréable sensation d’être traquée. Cela dépasse tout ce que j’avais déjà compris et connu ». Et pour cause, ils s’étaient mis ensemble lorsqu’elle n’était pas encore célèbre. « Cela n’avait ni le même retentissement ni les mêmes implications (…) Mon intimité n’était pas épiée. C’est moi qui donnais ce que je voulais. Je ne regrette pas qu’avec Léo nous nous soyons montrés ; c’était beau de vivre cela tous les deux. Mais en six mois, avec la notoriété, tout a changé. Ma vie privée en a pris un coup, et pas seulement côté amoureux », a ajouté la belle blonde.

Mais maintenant, celle qui a refusé de devenir coach dans The Voice a compris la leçon et ne refera plus la même erreur. Résultat ? Angèle a choisi de moins afficher ses proches pour ne pas laisser les personnes trop intrusives surveiller son entourage. Surtout pour ses amis, ses collaborateurs ou encore les membres de sa famille « qui n’ont pas envie qu’on les sollicite, et encore moins qu’on les traque ! »

Au moins, cela a le mérite d’être clair. Qui sait, peut-être que le break de Angèle lui permettra de retrouver chaussure à son pied. Mais surtout de se ressourcer et puiser de l’inspiration pour revenir en force.

