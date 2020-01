Il y a quelques semaines, Vivian et Beverly choquaient tout le monde en officialisant leur rupture après presque trois ans d’amour. Depuis, des rumeurs annonçaient déjà le jeune homme en couple. L’occasion pour lui d’éclaircir la situation au cours d’un « question/réponse » dans sa story Instagram. STAR24 vous donne tous les détails.

Peu de temps après sa séparation avec Beverly, Vivian Grimigni prenait la parole à son tour. Ainsi, il lâchait sur Snapchat: « Les amis, Beverly a fait son choix. Nous nous remettrons plus jamais ensemble donc merci d’arrêter de me parler d’elle. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Désormais, je vais aller de l’avant. Je vous le promets. Hier, j’ai eu un électrochoc qui m’a fait vraiment du mal au début mais qui m’a servi au final. Voilà tout est dit désormais je vous garantis que je vais aller mieux je vous aime. Merci pour tout ».

Face aux rumeurs annonçant Vivian en couple ou encore Beverly au casting des 10 Couples Parfaits 4, l’ancien candidat des Anges 11 a fait le point sur leurs rapports dans sa story Instagram. « Plus jamais, je ne me remettrais avec mon ex. On a strictement rien à voir. On était juste deux bons amis de tv au final. Plus besoin de me poser des questions sur elle. De toute manière, on est bloqués de partout donc je n’ai plus aucune nouvelle d’elle et je n’en cherche plus. Après, je lui souhaite malgré tout de trouver chaussure à son pied et non je suis célibataire », a-t-il déclaré en réponse à une question postée par un internaute.

On ne sait pas ce qu’il s’est passé entre Vivian Grimigni et Beverly Bello mais une chose est sûre: cela n’est plus vraiment au beau fixe. Voilà de quoi mettre fin aux rumeurs qui annoncent le jeune homme en couple depuis sa rupture.

