Il y a quelques jours, NRJ12 annonçait l’interruption de la saison 12 des « Anges à Hong Kong ». Les épisodes ont été remplacés par ceux des « Anges de la télé-réalité 5 ». Face à cette décision, Rania a décidé de pousser un gros coup de gueule au cours d’une interview de nos confrères de Gossip Room.

Alors que tout le monde attendait de découvrir les retrouvailles entre Thomas et Rawell, les téléspectateurs devront attendre. En effet, les épisodes des Anges 12 ont été déprogrammés. D’ailleurs, cela a mis Rania hors d’elle. Au cours d’une interview accordée à Gossip Room, celle qui a fait refaire sa poitrine a poussé un coup de gueule. Franchement j’avais la haine, j’avais vraiment la haine contre la prod. Je me suis dit c’est quoi ce bordel ? (…) En fait on a toujours le groupe des Anges donc on parle un peu avec tout le monde et c’est vrai que là on s’est dit : ‘Mais franchement on nous prend pour des cons ?' », a-t-elle lâché.

Mais la sudiste ne s’est pas arrêtée là, bien au contraire ! En effet, Rania a ensuite ajouté: On ne nous tient pas au courant de ce qu’il se passe… Je ne comprends pas pourquoi les épisodes ne sont pas fournis alors que de base ils sont censés être montés bien avant la diffusion. Donc pourquoi on est à court d’épisodes comme ça ? C’est pas possible. NRJ12 déjà au niveau de la promo il y a un vrai problème, ça ne marche pas comme les autres programmes et franchement ça ne stimule pas autant les gens qu’avant je trouve ». Vous l’aurez compris, elle n’a pas vraiment compris la démarche.

En ce qui concerne ses rapports avec sa sœur jumelle, Rania a récemment avoué qu’elle avait pris ses distances avec Rawell. Ce séjour aurait-il permis à repartir sur de bonnes bases ?

