C’est le jour J ! En effet, c’est le lancement de la douzième saison des Anges. Cette année, vous pourrez même y retrouver Rawell après un long moment d’absence. Moins souvent avec sa sœur jumelle Rania, aurait-elle pris ses distances ? La jeune femme balance !

Si Rawell et Rania ont formé un duo inséparable dans la saison 9 de Anges, elles auraient dû commencer ensemble dans les Marseillais. Seulement voilà, Rawell est venue sans sa jumelle. C’est lors de cette aventure qu’elle a eu le coup de foudre pour Thomas. Désormais séparés, les deux anciens tourtereaux se sont récemment retrouvés sur le tournage des Anges 12. D’ailleurs, le compte @lesanges_asiandream a expliqué comment s’étaient passées leurs retrouvailles : « Contrairement à ce que beaucoup de comptes ou de blogueurs ont pu dire, il y aurait bien des retrouvailles entre Thomas et Rawell dans Les Anges 12. Mais ils seront dans la bonne entente et le respect ».

Mais aujourd’hui, c’est les rapports de Rawell avec Rania qui nous intéressent. En effet, les jumelles s’affichent moins ensemble. Celle qui a fait refaire sa poitrine a révélé pourquoi sur Instagram sous une photo du duo. « My soulmate ✨Je vais vous faire une confidence , nous sommes jumelles 👭🏽. mais nous adorons mener notre propre vie. C’est comme ça qu’on n’a toujours fonctionné. Alors c’est pour ça que vous nous voyez moins ensemble. Mais bordel qu’est ce qu’on s’aime ❤ Tagg ta best, ton essentiel et dit lui que tu l’aimes 😍 @rania_off #sistertwix Mon look#plt @prettylittlething 🦄 Private dinner 🍽 night : @hanane.sarin 🌸 », a-t-elle déclaré.

Bon et bien plus de peur que de mal. Effectivement, Rawell est moins souvent avec Rania. Mais c’est pour la bonne cause: pour mieux se retrouver. Etes-vous contents de bientôt la retrouver sur vos écrans et surtout dans les Anges 12 face à Toto le sang ?

