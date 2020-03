Alors que personne ne s’y attendait, Jonathan Matijas annonçait sa rupture soudaine avec Sarah Lopez. Effondrée, la candidate des Anges 12 a vécu quelques jours difficiles. Mais il semblerait que le moral soit de nouveau au rendez-vous… au point de retrouver l’amour ? On vous dit tout !

Peu de temps après avoir été larguée par Jonathan Matijas au bout d’un an d’amour, Sarah Lopez est sortie de son silence. Ainsi, l’influenceuse déclarait sur Snapchat: « Comme vous le savez, ça ne va pas très fort. Mais j’essaie de garder le sourire et de relever la tête, même si ça ne va pas être facile (…) J’ai promis à ma famille et à mes amis de sécher mes larmes, donc c’est ce que je fais (…) J’ai toujours parlé de positive attitude et elle va revenir en moi (…) Il va y avoir des moments de faiblesse, mais voilà. Je pense que je vais partir en vacances au soleil. J’en ai besoin ».

Depuis ces tristes confidences, le soleil semble de nouveau briller du côté de la jeune femme. En effet, Sarah Lopez partage de nombreux moments de son quotidien et elle semble avoir retrouvé son sourire et sa bonne humeur…. pour le plus grand bonheur de ses followers. Mais où en est-elle actuellement côté cœur ? L’ex de Jonathan Matijas a donné la réponse dans sa story Instagram. Alors qu’un internaute lui a demandé si elle était en couple, la candidate a répondu : « Non, pourquoi tu as quelqu’un à me présenter ? » accompagné de plusieurs émojis qui pleurent de rire.

En tout cas, Sarah Lopez n’est pas prête de se remettre avec son ex et a l’air d’être totalement libre dans sa tête et dans son cœur. Serait-elle ouverte à de nouvelles rencontres en cette période de confinement ? Repartira-t-elle en tournage pour un programme de romance quand toute cette situation sera terminée ? A suivre…

