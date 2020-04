Depuis quelques jours, la douzième saison des Anges a été interrompue pour être remplacée par les épisodes des « Anges de la télé-réalité 5 ». Mais les téléspectateurs ont pu quand même suivre les péripéties de Yumee avec son ex Illan…

Entre Yumee et Illan, c’est bel et bien la guerre ! En effet, les deux anciens tourtereaux n’ont pas vraiment fini leur relation en bon terme. Récemment, la Brésilienne a poussé un coup de gueule le concernant sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, j’ai décidé de réagir aux attaques d’Illan sur les réseaux sociaux. J’ai essayé de régler ça en privé mais il est parti en live et il a dit que je l’appelais pour m’excuser, pour dire que je regrettais l’interview avec Sam Zirah et que je ne comprenais pas les questions. C’est pas vrai ! Tu dis que je t’ai appelé parce que je voulais me remettre avec toi, prouve-le aux gens. Moi, ça ne me dérange pas d’afficher les messages pour prouver le contraire », a-t-elle lâché.

Puis celle qui s’est rapprochée d’Antoine a ajouté sur Snapchat: « Donc au bout d’un moment, il a envie de m’afficher, je vais lui répondre. Ce qu’il s’est passé, c’est qu’il a mal parlé de moi, du coup je l’ai appelé pour lui parler de mon interview. Je ne l’ai pas détruit, j’ai le droit de m’exprimer et de raconter ce que j’ai vécu tout au long de mon aventure et malheureusement, Illan en fait partie (…) Je ne lui ai jamais dit ces mots ! Je l’ai appelé, on a passé presque une heure au téléphone. J’ai le droit de raconter mon aventure, lui aussi et je ne parlerai pas à sa place. Pendant l’appel j’ai pleuré mais pas parce que je suis encore amoureuse ! C’est parce que mon histoire avec Illan m’a fait beaucoup de mal. Cet appel m’a fait du bien parce que j’ai réussi à lui dire ce que j’avais sur le coeur. Pour conclure, je ne suis plus amoureuse d’Illan ! ».

Mais le saviez-vous ? L’ancienne candidate de l’île de La Tentation a eu recours au bistouri bien avant cela. Regardez, la jeune femme a bien changé:

On ne sait pas vous mais chez STAR24 on la trouvait déjà très jolie avant !

