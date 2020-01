La suite de la saga des Animaux Fantastiques tarde à venir. D’ailleurs, le tournage a de nouveau été repoussé. En attendant, Jude Law a fait des confidences sur J.K Rowling ainsi que sur son personnage c’est à dire Dumbledore en plus jeune.

Si le deuxième volet des Animaux Fantastiques est sorti il y a un an et demi, le tournage de la suite n’a même pas démarré encore. Mais que les fans de Norbert Dragonneau, Dumblemore, Voldemort et tous leurs camarades se rassurent : le tournage verra bel et bien le jour. En attendant, Jude Law a fait des révélations concernant le tournage au micro du Vanity Fair. « Je pense que l’un des plus beaux moments durant la préparation était de travailler avec J.K. Rowling. J’ai passé une après-midi durant laquelle elle m’a confié l’histoire entière de cet illustre personnage. Je me souviens qu’elle est arrivée et qu’elle a pris du thé », a-t-il commencé par raconter.

Puis l’interprète de Dumbledore a ajouté: « Elle a dit, ‘OK, si cela ne te dérange pas je vais rester debout’. Et elle est restée debout pendant presque trois heures, marchant de long en large et parlant, parlant -et cela sortait de sa bouche, c’est quelque chose qui vit en elle. Et je restais assis, prenant des notes et obtenant toutes ces informations incroyables sur ce personnage, que j’ai eu l’opportunité d’utiliser un peu dans celui-ci [Les Animaux Fantastiques 2 : Les Crimes de Grindelwald]. L’année prochaine je continue, nous ferons un autre chapitre. Il y a plus à venir à ce sujet »

En tout cas, même si le tournage peine à reprendre, les dires de Jude Law confirme que nous en saurons bientôt davantage sur Dumbledore ainsi que les autres personnages phares du spin-off de Harry Potter. D’ailleurs, quel est votre personnage préféré de cette nouvelle saga ?

