Lors du confinement, Anthony Alcaraz et Kellyn ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux à quelques semaines de la diffusion des « 10 Couples Parfaits 4 ». Au cours d’une interview accordée à Sam Zirah, celui qui a été accusé d’avoir menti pour le buzz a mis fin aux rumeurs.

Mais que s’est-il réellement passé entre Anthony Alcaraz et Kellyn qui se sont séparés quelques semaines auparavant ? Le jeune homme a enfin expliqué au micro de Sam Zirah. « J’étais amoureux, mais la relation avec Kellyn était très dure. Je perdais confiance en moi à la fin (…) Au bout de trois mois de relation, Kellyn a posté son bisou avec Julien Bert dans Les Princes dans sa story. Je l’ai très mal pris ! (…) J’ai vu une différence entre la Kellyn de télé et la vraie Kellyn. Elle me disait que j’étais l’amour de sa vie, qu’elle voulait se marier, mais deux jours après la séparation elle revoit son ex. Une semaine après, elle part avec des chroniqueurs de TPMP et des candidats » a-t-il confié.

Mais Anthony Alcaraz ne s’est pas arrêté là. L’ancien petit ami de Kellyn a ensuite ajouté: « Pour moi, Kellyn était nouvelle dans la télé et elle me disait qu’elle ne connaissait personne. Mais en sortant, je vois qu’elle suit plusieurs candidats de télé-réalité. La vérité, c’est que Kellyn a eu un truc avec Nacca avant le tournage et Adrien Laurent (…) On sort des Princes et je vois qu’elle parle avec un compte qui a une pastille bleue, c’était AD Laurent. Elle prend peur ! Je vois qu’elle like ses photos sexy et répond à ses story. J’étais fou amoureux d’elle, ça a cassé quelque chose (…) Je suis devenu parano et j’ai fouillé dans son téléphone parce que je doutais de plein de choses ! (…) Elle avait des phases calmes et des phases d’hystérie. Notre relation était toxique ! ».

Que pensez-vous de ses révélations ?

