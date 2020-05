Souvenez-vous, la semaine dernière, Kellyn surprenait tout le monde en annonçant sa rupture avec Anthony Alcaraz. Alors qu’un certain blogueur Wassim.tv les a accusé d’avoir orchestré cette séparation, le candidat a mis fin au suspens en poussant un énorme coup de gueule sur Snapchat. Regardez !

Tout a commencé lorsque le compte @Wassim.tv a accusé Anthony Alcaraz et Kellyn d’avoir fait semblant de rompre pour refaire une émission. Ainsi, on a pu lire dans sa story : « Kellyn et Alcaraz fake rupture. Ils sont toujours ensemble et actuellement ils sont tous les deux ensemble dans le sud de la France. Ils ont organisé la rupture pour que Kellyn fasse princesse dans LPDLA8 vu que le tournage commence bientôt pour que Antho arrive en prétendant pour la reconquérir ».

Mais c’était sans compter sur l’ancien petit ami de Kellyn qui a poussé un énorme coup de gueule. De là, Anthony Alcaraz a lâché: « Je me réveille, je vois que l’on a soi disant arrêté pour les Princes (…) vous savez que nous aussi on a un cœur et que l’on est des êtres humains ? Si vous avez bien vu à part Cynthia, je n’ai jamais posté une fille en mode sérieux à part mon premier amour et Kellyn (…) Vous croyez vraiment qu’on a cassé pour ensuite faire une émission. Je n’ai pas besoin de casser pour faire une émission. Et de deux, on ne sait même pas encore qui va partir en turnage dans le Reste du monde ou je ne sais où (…) Arrêtez de croire que tout est préparé (…) J’ai aimé Kellyn, j’aime Kellyn (…) On ne peut plus s’entendre (…) C’est pour cela qu’on a arrêté (…) Vous jouez avec mes sentiments en fait (…) Le mieux pour nous c’est de ne plus être ensemble ».

Vous l’aurez compris, tout cela serait donc bel et bien une véritable séparation. Un retour de flammes est-il possible selon vous ?

